Осталось меньше 40 дней: кто может потерять бронирование и как этого избежать

Вскоре должна появиться возможность подавать обновленную информацию через портал "Дія"

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Предприятия, которые могут бронировать работников, должны в течение 38 дней представить документы для подтверждения соответствия новым критериям. 3 июля опубликовано постановление Кабмина № 862, вводящее существенные изменения в Порядок бронирования военнообязанных.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, предприятия должны подтвердить статус критически важных до 10 августа. При этом все действующие сейчас решения о признании предприятий критически важными остануться в силе только в течение срока, на который они были выданы, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Если предприятие не подтвердит свой статус до 10 августа или окажется, что оно больше не соответствует критериям (например, из-за низкой зарплаты), то все действующие отсрочки работников будут автоматически аннулированы с 1 сентября 2026 года.

Новые правила бронирования. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Что делать, чтобы не потерять право бронировать своих работников

Чтобы не потерять этот статус и сохранить бронирование для своих сотрудников, предприятия обязаны до 10 августа 2026 подать документы для подтверждения соответствия установленным критериям (3 размера минимальной заработной платы).

Необходимо предоставить:

справку о размере начисленной средней заработной платы работников за последний календарный месяц;

налоговый расчет сумм дохода (ЕСВ/НДФЛ) за этот же период.

Важно, что поскольку необходимо предоставить справку о средней заработной плате и налоговом расчете (отчетность с ЕСВ/НДФЛ) за последний календарный месяц, заработная плата, соответствующая установленным критериям, должна быть начислена за июль 2026 года. То есть, до 10 августа уже должна быть не только начислена зарплата за июль, но и сформирован налоговый расчет за этот месяц, который подается вместе со справкой для подтверждения соответствия критериям.

Минцифры получило поручение в течение 14 рабочих дней обеспечить техническую возможность предоставления обновленной информации через портал "Дія". Государственные органы смогут в режиме реального времени проверять сведения о забронированных и выявлять нарушения.

Изменение правил бронирования – что известно

Планка критериев для предприятий, имеющих право получить статус критически важных и бронировать работников, была поднята в разы. Что изменилось:

предприятия должны выплачивать среднюю зарплату выше средней по стране: для компаний от 50 работников – вдвое, от 20 работников и представительств нерезидентов – втрое

для аграрных предприятий минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га, а годовой доход – с 20 до 40 млн грн

для лесхозов требования к площади выросли в пять раз — с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн. грн.

для бизнеса, работающего в трех и более областях, обязательными стали штат от 10 работников и уплата налогов и ЕСВ не менее 24 тыс. грн. в каждой области за последние три месяца.

Напомним, информированный источник в правительстве рассказал "Телеграфу", что изменения в правилах бронирования, которые недавно приняли в Минэкономики, были пролоббированы военными, так как количество забронированных превысило количество мобилизованных в силах обороны Украины: Новые правила бронирования: власть убирает "схемы", а военные давят