Сотні вакансій з бронюванням простоюють: потрібні вчителі, підсобники і не тільки

Проблема нестачі кадрів зачепила навіть заклади з особливими умовами праці

Ринок праці в Україні потребує робочих рук аж настільки, що намагаються залучити мігрантів. Проте деякі професії не приваблюють українців, навіть попри те, що обіцяють бронювання.

Так, зокрема, сталось у навчальному закладі у Волинській області. У обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою не можуть знайти вчителів. Як розповів начальник ліцею Павло Боснюк — є 46 посад, де працівників можуть забронювати, проте у ліцею — некомплект 40% працівників.

Зауважимо, вчителі-чоловіки у закладах освіти мають законне право на відстрочку від призову під час мобілізації. Технічно це не "бронювання" критичних підприємств, а гарантований державою захист від мобілізації для педагогів. Для отримання відстрочки потрібно напрацювати не менше ніж 0,75% ставки, за даними платформи "Педрада" це 14 годин на тиждень. У вищезгаданому ліцеї на 2025/26 рік пропонувались такі варіанти:

викладачі іноземної мови

викладачі фізики

вихователі — таких ставок найбільше.

Вакансії Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні/ Скриншот

Швидкий пошук на одному з тематичних сайтів показав — наразі є понад 1200 вакансій із бронюванням. Це як вакансії широкого профілю: комірники, водії, оператори АЗК, кухарі, касири, так і специфічні запити: складачі поїздів, інженери-проєктувальники, електрогазозварювальники. Деякі вакансії актуальні вже місяць.

Вакансії із бронюванням різняться зарплатою та вимогами/ Скриншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина чоловіків може втратити бронювання через перевірку критичності підприємств. Вона має тривати влітку.