Эпоха утюгов завершена? Почему женщины по всему миру массово выбрасывают их на свалку

Теперь чтобы привести одежду в порядок не нужно раскладывать гладильную доску

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Хозяйки по всему миру массово отказываются от утюгов. Им на смену приходят компактные отпариватели, обладающие рядом преимуществ.

Отпариватель – это устройство для разглаживания тканей с помощью пара, которое не только быстро приводит его в порядок, но и дезинфицирует и удаляет неприятные запахи. О преимуществах паровых отпаривателей рассказывает сайт SteamOne.

Паровой отпариватель. Фото: magnific.com

Прибор нагревает воду в резервуаре и подает непрерывную струю пара. Для "глажки" одежды ее не нужно раскладывать горизонтально. Вы можете разгладить складки на платье или другой одежде, которая висит на вешалке. В этом большой плюс отпаривателя – не нужна гладильная доска.

Кроме того, этим устройством вы не испортите вещь, как это легко можно сделать утюгом, если ошибиться с выбором температуры. Отпариватель подходит даже для самых деликатных тканей.

Это делает его идеальным выбором для деликатной одежды, такой как шелк, шерсть или синтетика. Пар, который генерирует отпаритель, бережнее воздействует на ткани.

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