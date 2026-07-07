Гонтарева несподівано засвітилася в розслідуванні в Україні. Куди зникла ексглава Нацбанку

Слідство вивчає одразу низку питань

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Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева фігурує у розслідуванні Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань. Її ім’я згадується у справі про можливе зловживання службовим становищем.

Про це пише український журналіст Сергій Лямець у колонці "УНІАН". Водночас у справі проходять бізнес-партнери Гонтарєвої з інвесткомпанії ICU Макар Пасенюк (ЗМІ називали його особистим фінансистом Порошенком за часів президентства останнього) та Костянтином Стеценком.

Правоохоронці вивчають можливу причетність представників ICU до збереження ділових зв’язків із компаніями, пов’язаними з російськими особами чи підсанкціонними структурами з 2014 року. Слідство також вивчає, чи Гонтарева не продовжувала впливати на діяльність ICU після переходу на посаду голови НБУ.

Зокрема, згідно з даними слідства, наприкінці лютого 2018 року компанія Хоmeric Holdings Ltd, яка перебуває під контролем Пасенюка та Стеценка, стала власником 35,02% компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцем пакету виступила структура російського держбанку ВТБ.

Burger King — єдина західна мережа швидкого харчування, яка без ребрендингу продовжує роботу в Росії після лютого 2022 року, незважаючи на протести власника бренду.

Валерія Гонтарева

Ще один епізод стосується зловживання владою.

"Коли Гонтарева отримала пропозицію обійняти посаду голови НБУ, вона демонстративно продала свою частку в групі "Інвестиційний капітал Україна". Рішення, напевно, було складним, адже на той час вона фактично керувала ICU, а серед клієнтів були оточення Януковича та Порошенка. Багато хто припускав, що продаж акцій був лише видимістю відходу з бізнесу. Але аж до 2025 року здавалося, ніби розлучення було чесним, допоки не з'явилося спільне розслідування ОДП та ДБР", — пише журналіст.

Ймовірно, слідчі мають підстави припускати, що Гонтарева все-таки не розірвала зв’язку з ICU після того, як очолила НБУ.

Перевіряється можлива причетність Валерії Гонтарєвої до зловживання службовим становищем під час її керівництва НБУ у 2014–2018 роках. Йдеться про можливу незаконну видачу стабілізаційних кредитів банкам, а також можливі схеми з розкраданням коштів та легалізацією доходів.

При цьому Гонтарьова офіційно не є підозрюваною, а розслідування перебуває на стадії перевірки.

Де зараз знаходиться Гонтарева

Після звільнення з голови НБУ Валерія Гонтарева переїхала за кордон. В останні роки вона проживала в Лондоні та займалася міжнародною експертною діяльністю у сфері фінансів та реформ.

У 2019 році Гонтарєва потрапила в українські новини після серії резонансних подій: підпалу її будинку під Києвом та ДТП, внаслідок якого вона отримала травми у Лондоні. Вона пов’язувала ці події із тиском через свою діяльність на посаді голови НБУ.

Також у 2019 році видання Financial Times включило її до рейтингу найвпливовіших жінок у світі

Наразі екс-глава Нацбанку не обіймає державних посад в Україні та не бере участі в управлінні ICU.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто стоїть за нелегальною нафтобазою у Києві. Вона працювала без дозволів у промзоні на території, що належить місту.