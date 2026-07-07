Гонтарева несподівано засвітилася в розслідуванні в Україні. Куди зникла ексглава Нацбанку
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Слідство вивчає одразу низку питань
Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева фігурує у розслідуванні Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань. Її ім’я згадується у справі про можливе зловживання службовим становищем.
Про це пише український журналіст Сергій Лямець у колонці "УНІАН". Водночас у справі проходять бізнес-партнери Гонтарєвої з інвесткомпанії ICU Макар Пасенюк (ЗМІ називали його особистим фінансистом Порошенком за часів президентства останнього) та Костянтином Стеценком.
Правоохоронці вивчають можливу причетність представників ICU до збереження ділових зв’язків із компаніями, пов’язаними з російськими особами чи підсанкціонними структурами з 2014 року. Слідство також вивчає, чи Гонтарева не продовжувала впливати на діяльність ICU після переходу на посаду голови НБУ.
Зокрема, згідно з даними слідства, наприкінці лютого 2018 року компанія Хоmeric Holdings Ltd, яка перебуває під контролем Пасенюка та Стеценка, стала власником 35,02% компанії Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцем пакету виступила структура російського держбанку ВТБ.
Burger King — єдина західна мережа швидкого харчування, яка без ребрендингу продовжує роботу в Росії після лютого 2022 року, незважаючи на протести власника бренду.
Ще один епізод стосується зловживання владою.
"Коли Гонтарева отримала пропозицію обійняти посаду голови НБУ, вона демонстративно продала свою частку в групі "Інвестиційний капітал Україна". Рішення, напевно, було складним, адже на той час вона фактично керувала ICU, а серед клієнтів були оточення Януковича та Порошенка. Багато хто припускав, що продаж акцій був лише видимістю відходу з бізнесу. Але аж до 2025 року здавалося, ніби розлучення було чесним, допоки не з'явилося спільне розслідування ОДП та ДБР", — пише журналіст.
Ймовірно, слідчі мають підстави припускати, що Гонтарева все-таки не розірвала зв’язку з ICU після того, як очолила НБУ.
Перевіряється можлива причетність Валерії Гонтарєвої до зловживання службовим становищем під час її керівництва НБУ у 2014–2018 роках. Йдеться про можливу незаконну видачу стабілізаційних кредитів банкам, а також можливі схеми з розкраданням коштів та легалізацією доходів.
При цьому Гонтарьова офіційно не є підозрюваною, а розслідування перебуває на стадії перевірки.
Де зараз знаходиться Гонтарева
Після звільнення з голови НБУ Валерія Гонтарева переїхала за кордон. В останні роки вона проживала в Лондоні та займалася міжнародною експертною діяльністю у сфері фінансів та реформ.
У 2019 році Гонтарєва потрапила в українські новини після серії резонансних подій: підпалу її будинку під Києвом та ДТП, внаслідок якого вона отримала травми у Лондоні. Вона пов’язувала ці події із тиском через свою діяльність на посаді голови НБУ.
Також у 2019 році видання Financial Times включило її до рейтингу найвпливовіших жінок у світі
Наразі екс-глава Нацбанку не обіймає державних посад в Україні та не бере участі в управлінні ICU.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто стоїть за нелегальною нафтобазою у Києві. Вона працювала без дозволів у промзоні на території, що належить місту.