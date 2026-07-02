Новий поворот у скандалі з "відьмою" Марією Тихою: за неї щільно взялися

Марію Ареф'єву підозрюють у шахрайстві

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Бюро економічної безпеки України розпочало аналітичне дослідження можливих протиправних дій Марії Ареф’євої, відомої у медійному колі як "відьма" Марія Тиха. Підставою для перевірки стала заява народного депутата Ярослава Железняка, в якій йдеться про можливі ознаки шахрайства та приховування доходів.

Як випливає з відповіді БЕБ, повідомляє Цензор.НЕТ, у середу, 24 червня, до відомства надійшло звернення народного депутата щодо можливих протиправних дій Марії Ареф’євої. У заяві йдеться про ймовірне заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, а також про умисне приховування реальних обсягів доходів від податкових органів.

У Бюро повідомили, що зараз проводиться аналітична обробка викладених у зверненні фактів. Її мета – встановити наявність ризиків скоєння кримінальних правопорушень, які належать до підслідності БЕБ. У разі виявлення ознак кримінальних правопорушень, відповідні відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

БЕБ перевіряє діяльність "відьми" Марії Тихої

Нагадаємо, що 24 червня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив інформацію про "відьму" Марію Тиху та "мага" Веліара (Богдана Орищенка), згідно з якою вони надають платні "магічні" послуги, у тому числі обіцяють допомогти у пошуку безвісти зниклих українських військовослужбовців. Після цього Железняк направив відповідні звернення до БЕБ та Національної поліції. Пізніше стало відомо, що Нацполіція розпочала кримінальне провадження щодо Ареф’євої та Орищенка за статтею про шахрайство.

Раніше повідомлялося, що Марія Тиха захищала Юлію Тимошенко, підозрювану у підкупі парламентаріїв. Також "відьма" розповіла, як спілкувалася у суді з Ігорем Коломойським.