Гонтарева неожиданно засветилась в расследовании в Украине. Куда пропала экс-глава Нацбанка

Следствие изучает сразу ряд вопросов

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Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева фигурирует в расследовании Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований. Ее имя упоминается в деле о возможном злоупотреблении служебным положением.

Об этом пишет украинский журналист Сергей Лямец в колонке "УНИАН". Вместе с тем по делу проходят бизнес-партнеры Гонтаревой по инвесткомпании ICU Макар Пасенюк (СМИ называли его личным финансистом Порошенко во времена президентства последнего) и Константин Стеценко.

Правоохранители изучают возможную причастность представителей ICU к сохранению деловых связей с компаниями, связанными с российскими лицами или подсанкционными структурами с 2014 году. Следствие также изучает, не продолжала ли Гонтарева влиять на деятельность ICU после перехода на должность главы НБУ.

В частности, согласно данным следствия, в конце февраля 2018 года компания Хоmeric Holdings Ltd, которая находится под контролем Пасенюка и Стеценко, стала владельцем 35,02% компании Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцом пакета выступила структура российского госбанка ВТБ.

Burger King — единственная западная сеть быстрого питания, которая без ребрендинга продолжает работу в России после февраля 2022 года, несмотря на протесты владельца бренда.

Валерия Гонтарева

Еще один эпизод касается злоупотребления властью.

"Когда Гонтарева получила предложение занять пост главы НБУ, она демонстративно продала свою долю в группе "Инвестиционный капитал Украина". Решение, наверное, было сложным, ведь в то время она фактически руководила ICU, а среди клиентов были окружение Януковича и Порошенко. Многие предполагали, что продажа акций была лишь видимостью ухода из бизнеса. Но вплоть до 2025 года казалось, будто развод был честным, пока не появилось совместное расследование ОГП и ДБР", — пишет журналист.

Вероятно, у следователей есть основания предполагать, что Гонтарева всё-таки не разорвала связи с ICU после того, как возглавила НБУ.

Проверяется возможная причастность Валерии Гонтаревой к злоупотреблению служебным положением во время ее руководства НБУ в 2014–2018 годах. Речь идет о возможной незаконной выдаче стабилизационных кредитов банкам, а также возможных схемах с хищением средств и легализацией доходов.

При этом Гонтарева официально не является подозреваемой, а расследование находится на стадии проверки.

Где сейчас находится Гонтарева

После ухода с должности главы НБУ Валерия Гонтарева переехала за границу. В последние годы она проживала в Лондоне и занималась международной экспертной деятельностью в сфере финансов и реформ.

В 2019 году Гонтарева попала в украинские новости после серии резонансных событий: поджога ее дома под Киевом и ДТП, в результате которого она получила травмы в Лондоне. Она связывала эти события с давлением из-за своей деятельности на посту главы НБУ.

Также в 2019 году издание Financial Times включило ее в рейтинг самых влиятельных женщин в мире

Сейчас экс-глава Нацбанка не занимает государственных должностей в Украине и не принимает участия в управлении ICU.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто стоит за нелегальной нефтебазой в Киеве. Она работала без разрешений в промзоне на территории, принадлежащей городу.