Гонтарева неожиданно засветилась в расследовании в Украине. Куда пропала экс-глава Нацбанка
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Следствие изучает сразу ряд вопросов
Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева фигурирует в расследовании Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований. Ее имя упоминается в деле о возможном злоупотреблении служебным положением.
Об этом пишет украинский журналист Сергей Лямец в колонке "УНИАН". Вместе с тем по делу проходят бизнес-партнеры Гонтаревой по инвесткомпании ICU Макар Пасенюк (СМИ называли его личным финансистом Порошенко во времена президентства последнего) и Константин Стеценко.
Правоохранители изучают возможную причастность представителей ICU к сохранению деловых связей с компаниями, связанными с российскими лицами или подсанкционными структурами с 2014 году. Следствие также изучает, не продолжала ли Гонтарева влиять на деятельность ICU после перехода на должность главы НБУ.
В частности, согласно данным следствия, в конце февраля 2018 года компания Хоmeric Holdings Ltd, которая находится под контролем Пасенюка и Стеценко, стала владельцем 35,02% компании Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцом пакета выступила структура российского госбанка ВТБ.
Burger King — единственная западная сеть быстрого питания, которая без ребрендинга продолжает работу в России после февраля 2022 года, несмотря на протесты владельца бренда.
Еще один эпизод касается злоупотребления властью.
"Когда Гонтарева получила предложение занять пост главы НБУ, она демонстративно продала свою долю в группе "Инвестиционный капитал Украина". Решение, наверное, было сложным, ведь в то время она фактически руководила ICU, а среди клиентов были окружение Януковича и Порошенко. Многие предполагали, что продажа акций была лишь видимостью ухода из бизнеса. Но вплоть до 2025 года казалось, будто развод был честным, пока не появилось совместное расследование ОГП и ДБР", — пишет журналист.
Вероятно, у следователей есть основания предполагать, что Гонтарева всё-таки не разорвала связи с ICU после того, как возглавила НБУ.
Проверяется возможная причастность Валерии Гонтаревой к злоупотреблению служебным положением во время ее руководства НБУ в 2014–2018 годах. Речь идет о возможной незаконной выдаче стабилизационных кредитов банкам, а также возможных схемах с хищением средств и легализацией доходов.
При этом Гонтарева официально не является подозреваемой, а расследование находится на стадии проверки.
Где сейчас находится Гонтарева
После ухода с должности главы НБУ Валерия Гонтарева переехала за границу. В последние годы она проживала в Лондоне и занималась международной экспертной деятельностью в сфере финансов и реформ.
В 2019 году Гонтарева попала в украинские новости после серии резонансных событий: поджога ее дома под Киевом и ДТП, в результате которого она получила травмы в Лондоне. Она связывала эти события с давлением из-за своей деятельности на посту главы НБУ.
Также в 2019 году издание Financial Times включило ее в рейтинг самых влиятельных женщин в мире
Сейчас экс-глава Нацбанка не занимает государственных должностей в Украине и не принимает участия в управлении ICU.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто стоит за нелегальной нефтебазой в Киеве. Она работала без разрешений в промзоне на территории, принадлежащей городу.