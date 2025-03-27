Живе за кордоном і малює картини? Куди зникла ексглава НБУ Валерія Гонтарєва після відставки

Колишня очільниця НБУ після відставки зникла з публічного простору

Валерія Гонтарєва — одіозна ексглава НБУ, яка пішла у відставку у березні 2018 року. Після цього вона виїхала з країни та заявила, що не збирається повертатися. Також разом із відставкою Гонтарєва зникла з публічного простору, хоча спочатку її ім’я іноді спливало у ЗМІ.

"Телеграф" розповість, куди зникла колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, і чим вона тепер займається.

Валерія Гонтарєва — де вона зараз і що про неї відомо

Високу посаду голови Національного банку України Валерія Гонтарєва обійняла у липні 2014 року. На своїй посаді вона "струснула" банківську систему України, проте знайшли ті, кому це не подобалося.

Валерія Гонтарєва. Фото: Уніан

Гонтарєву називали найефективнішим реформатором банківської системи України. Вона, як пише "НВ Бізнес", очистила ринок від олігархічного банкінгу, а це у свою чергу допомогло банківській системі країни встояти навіть під час повномасштабної війни.

Про своє бажання піти у відставку Валерія Гонтарєва оголосила 10 квітня 2017 року, вказавши, що вважає свою місію виконаною. Проте голосування за її офіційне звільнення відбулося у Верховній Раді лише через рік. Після цього ексглава НБУ не обіймала жодних державних посад і практично зникла з медійного простору України.

Валерія Гонтарєва. Фото: Getty Images

Вже 15 березня 2018 року Гонтарєва покинула країну та переїхала жити до Лондона. Там вона залишається й досі. Відомо, що ексголова НБУ продовжує жити в столиці Великобританії і є професором в Інституті глобальних відносин при Школі державної політики в Лондонській школі економіки. У 2019 році видання Financial Times включило її до рейтингу найвпливовіших жінок у світі.

Валерія Гонтарєва. Фото: Getty Images

Останнім часом ім’я Валерії Гортарєвої звучало в контексті розглядів справ про націоналізацію "ПриватБанку" та звинувачення Ігоря Коломойського. Також у ЗМІ була згадка про те, що на дозвіллі банкірка захоплюється мистецтвом та живописом. Вона намалювала картину про війну в Україні та виставила її на аукціон, а виручені гроші обіцяла передати на допомогу ЗСУ.

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