Живе за кордоном і малює картини? Куди зникла ексглава НБУ Валерія Гонтарєва після відставки
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Колишня очільниця НБУ після відставки зникла з публічного простору
Валерія Гонтарєва — одіозна ексглава НБУ, яка пішла у відставку у березні 2018 року. Після цього вона виїхала з країни та заявила, що не збирається повертатися. Також разом із відставкою Гонтарєва зникла з публічного простору, хоча спочатку її ім’я іноді спливало у ЗМІ.
"Телеграф" розповість, куди зникла колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, і чим вона тепер займається.
Валерія Гонтарєва — де вона зараз і що про неї відомо
Високу посаду голови Національного банку України Валерія Гонтарєва обійняла у липні 2014 року. На своїй посаді вона "струснула" банківську систему України, проте знайшли ті, кому це не подобалося.
Гонтарєву називали найефективнішим реформатором банківської системи України. Вона, як пише "НВ Бізнес", очистила ринок від олігархічного банкінгу, а це у свою чергу допомогло банківській системі країни встояти навіть під час повномасштабної війни.
Про своє бажання піти у відставку Валерія Гонтарєва оголосила 10 квітня 2017 року, вказавши, що вважає свою місію виконаною. Проте голосування за її офіційне звільнення відбулося у Верховній Раді лише через рік. Після цього ексглава НБУ не обіймала жодних державних посад і практично зникла з медійного простору України.
Вже 15 березня 2018 року Гонтарєва покинула країну та переїхала жити до Лондона. Там вона залишається й досі. Відомо, що ексголова НБУ продовжує жити в столиці Великобританії і є професором в Інституті глобальних відносин при Школі державної політики в Лондонській школі економіки. У 2019 році видання Financial Times включило її до рейтингу найвпливовіших жінок у світі.
Останнім часом ім’я Валерії Гортарєвої звучало в контексті розглядів справ про націоналізацію "ПриватБанку" та звинувачення Ігоря Коломойського. Також у ЗМІ була згадка про те, що на дозвіллі банкірка захоплюється мистецтвом та живописом. Вона намалювала картину про війну в Україні та виставила її на аукціон, а виручені гроші обіцяла передати на допомогу ЗСУ.
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