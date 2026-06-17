За ці фінансові операції можуть розпочати розслідування: що потрібно знати українцям

У Держфінмоніторингу пояснили, через що українці можуть потрапити під перевірку

Підозрілі фінансові операції, пов’язані з великими покупками без підтверджених доходів, можуть стати підставою для розслідування з боку правоохоронних органів.

Про це голова Держслужби фінансового моніторингу України Філіп Пронін повідомив у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу": "Голова Держфінмоніторингу: по готівці розслідуємо близько 100 справ, а клієнти Сенс Банку стали фігурантами в 589-ти справах".

"Постійно відстежуємо готівкові операції та нещодавно почали це висвітлювати. Щоб люди зрозуміли, що потрібно робити, а чого не потрібно. Коли людина, приміром, починає масово купувати дорогезні автомобілі без відповідних довідок про доходи, надаючи одну довідку в кілька банків чи надаючи взагалі підроблену довідку", — каже Пронін.

Він додав, що підозри можуть викликати випадки, коли та сама довідка про доходи або заощадження використовується для проведення операцій на суми, що перевищують ті, що зазначені в документі.

"Довідку показувати можна. Але ж розумійте, що є причинно-наслідковий зв'язок. У вас довідка, яка дозволяє, наприклад, довести заощадження, скажімо, на 100 тисяч доларів. А ви її показуєте під операції вже не на 100 тисяч, а одразу на 500 тисяч", — зазначив співрозмовник.

Такі випадки кваліфікуватимуться по-різному. В одних випадках це може бути ухилення від сплати податків, в інших – шахрайство. Пронін розповідає, що траплялися випадки, коли таким чином відмивалися кошти від продажу наркотичних засобів.

"Кожен кейс індивідуальний. Ми розглядаємо кожен за набором факторів та фактів і вирішуємо, як правильно кваліфікуватися", — додав він.

Філіп Пронін

Інформація про порушення передусім передається правоохоронним органам. Якщо ж мова про складні податкові питання та питання безпеки, тоді матеріали направляються до Бюро економічної безпеки.

Які фінансові операції можуть викликати підозри. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Тобто якщо виявляється мінімізація оподаткування, тоді справа йде у ВЕБ. У розслідуванні вже є сотні таких справ.

"Топкейси: коли люди купують машини та квартири без офіційно доведених доходів і статків. Нині триває розслідування цих справ, частину матеріалів уже передано і в міру готовності будемо передавати решту в Бюро економічної безпеки", — резюмував Пронін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вже створили реєстр дропів, там понад 40 тис. людей. Що відомо і коли він запрацює.