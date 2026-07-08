"Сірий кардинал" Януковича засвітив годинник за 24 мільйона у Монако (фото)

Він втік з України після Революції Гідності

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Проросійський екснардеп від "Партії регіонів" Юрій Іванющенко у Монако "засвітив" годинник за 480 тисяч євро (близько 24 млн 270 тис. гривень). У вересні 2025 року Іванющенка було оголошено в розшук за підозрою у легалізації землі вартістю понад 160 мільйонів гривень.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач показав Іванющенка у Монако, в елітному комплексі Monte Carlo Bay. Бізнесмен і "сірий кардинал" колишнього президента Віктора Януковича потрапив на камеру у супердорогому годиннику. Це — Richard Mille RM 055 за 480 тисяч євро (близько 542 тисяч доларів).

Іванющенко потрапив на камеру в дорогому годиннику. Фото: facebook.com/Andriyak

Юрій Іванющенко у Монако. Фото: УП

Що відомо про Юрія Іванющенка

"Юра Єнакіївський" — земляк Януковича, який мав вплив на кадрові та фінансові рішення, а також тіньові схеми експрезидента. Після Революції гідності він втік з України.

Іванющенко був народним депутатом України VI й VII скликань від Партії регіонів. До того працював на Єнакіївському коксохімічному заводі.

Юрій Іванющенко до втечі з України

Структурам, пов’язаним з Іванющенком і його соратником Іваном Аврамовим, належало близько 56% акцій одеського промтоварного ринку "7-й кілометр". Генеральна прокуратура України висувала підозру Іванющенку, його партнеру та директору ринку у частині незаконного відчуження акцій ринку, фальсифікування документів, організації заволодіння чужим майном.

Саме Іванющенка називали одним із головних вигодонабувачів режиму Януковича. Після Революції Гідності його внесли до санкційних списків ЄС.

У вересні 2025 року НАБУ оголосило Іванющенка в розшук у справі про ринок "Столичний" у Києві. За даними слідства, навесні 2021 року між ним і київською забудовницею Владиславою Молчановою виник корпоративний конфлікт за контроль над ринком.

За версією НАБУ, для реалізації задуму службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, поділили її на 9 ділянок приблизно по 2 га, передали їх наперед обраним особам та перепродали трьом фірмам, пов’язаним із забудовницею.

У 2016 році ЗМІ повідомляли, що великий палацовий комплекс (понад 15 000 квадратних метрів) та прилеглі землі, що належали Іванющенку, були переписані на футбольного менеджера з Монако.

Самого Іванющенка неодноразово бачили в цій країні. Зокрема, у травні 2023 року його помітили за кермом розкішного Rolls-Royce, а жив він тоді в елітному комплексі Палаццо Леонардо — з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом та навіть вертолітними майданчиками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іванющенко є фактичним власником розкішного маєтку в історичній місцевості Конча-Заспа під Києвом. До повномасштабної війни маєток намагались продати за 110 млн доларів, однак покупець не знайшовся.