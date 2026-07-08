"Серый кардинал" Януковича засветил часы за 24 миллиона в Монако (фото)

Он сбежал из Украины после Революции Достоинства

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Пророссийский экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко в Монако "засветил" часы за 480 тысяч евро (около 24 млн 270 тыс. гривен). В сентябре 2025 года Иванющенко был объявлен в розыск по подозрению в легализации земли стоимостью более 160 миллионов гривен.

Журналист-расследователь Михаил Ткач показал Иванющенко в Монако, в элитном комплексе Monte Carlo Bay. Бизнесмен и "серый кардинал" бывшего президента Виктора Януковича попал на камеру в супер дорогих часах. Это - Richard Mille RM 055 за 480 тысяч евро (около 542 тысяч долларов).

Иванющенко попал на камеру в дорогих часах. Фото: facebook.com/Andriyak

Юрий Иванющенко в Монако. Фото: УП

Что известно о Юрии Иванющенко

"Юра Енакиевский" — земляк Януковича, который имел влияние на кадровые и финансовые решения, а также теневые схемы экс-президента. После революции достоинства он сбежал из Украины.

Иванющенко был народным депутатом Украины VI и VII созывов от Партии регионов. До этого работал на Енакиевском коксохимическом заводе.

Юрий Иванющенко до бегства из Украины

Структурам, связанным с Иванющенко и его соратником Иваном Аврамовым, принадлежало около 56% акций одесского промтоварного рынка "7-й километр". Генеральная прокуратура Украины выдвигала подозрение Иванющенко, его партнеру и директору рынка в части незаконного отчуждения акций рынка, фальсификации документов, организации завладения чужим имуществом.

Именно Иванющенко называли одним из главных выгодоприобретателей режима Януковича. После Революции Достоинства его внесли в санкционные списки ЕС.

В сентябре 2025 года НАБУ объявило Иванющенко в розыск по делу о рынке "Столичный" в Киеве. По данным следствия, весной 2021 г. между ним и киевской застройщицей Владиславой Молчановой возник корпоративный конфликт за контроль на рынке.

По версии НАБУ, для реализации замысла служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, поделили ее на 9 участков примерно по 2 га, передали их заранее избранным лицам и перепродали трем фирмам, связанным с застройщиком.

В 2016 году СМИ сообщали, что большой дворцовый комплекс (более 15 000 квадратных метров) и прилегающие земли Иванющенко были переписаны на футбольного менеджера из Монако.

Самого Иванющенко не раз видели в этой стране. В частности, в мае 2023 года он был замечен за рулем роскошного Rolls-Royce, а жил он тогда в элитном комплексе Палаццо Леонардо — с яхт-клубом, бассейном, консьерж сервисом и даже вертолетными площадками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иванющенко является фактическим владельцем роскошного поместья в исторической местности Конча-Заспа под Киевом. До полномасштабной войны имение пытались продать за 110 млн. долларов, однако покупатель не нашелся.