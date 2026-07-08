Ванны и душевые кабины уходят в прошлое: это решение экономит много места и выглядит стильно

В современном дизайне ценится минимализм

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Тенденции в дизайне интерьера постоянно меняются, и одно из самых значительных изменений последних лет коснулось ванных комнат. Если раньше ванны были неотъемлемой частью почти каждого дома, а затем их заменили классические душевые кабины, то сегодня все больше людей выбирают более современное и практичное решение.

Об этом пишет Dnevno. Речь идет об итальянском душе (или открытый душ) — это душевая зона без громоздкого поддона, в которой пол находится на одном уровне с остальным помещением. Вся конструкция встраивается прямо в пол, а вместо закрытой кабины часто используются стеклянные перегородки.

Преимущества:

Итальянский душ

Одна из главных причин популярности этой концепции заключается в том, что она визуально увеличивает и расширяет пространство ванной комнаты. Поскольку отсутствуют визуальные барьеры, создаваемые традиционными душевыми кабинами, все пространство выглядит более гармоничным и взаимосвязанным.

Еще одним преимуществом является легкая уборка. В классических душевых кабинах часто скапливается известковый налет и мыльный налет на краях, направляющих и дверях, что затрудняет уход. В итальянской душевой кабине таких поверхностей значительно меньше, поэтому уборка происходит быстрее и проще.

Отсутствие порога и высокого входа значительно облегчает использование душа для пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью и семей с маленькими детьми.

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