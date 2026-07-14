Дороже острова в Тихом океане: в Киеве продают "голую" квартиру за почти 180 миллионов (фото)

Большинство фото в объявлении — рендеры

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В одном из самых престижных районов Киева продают пустую трехэтажную квартиру за невероятную сумму. Некоторые тропические острова можно купить дешевле.

Резонансное объявление появилось на OLX. Речь идет о пентхаусе на 340 квадратов в Оболонском районе столицы за 3 950 000 долларов (~178 миллионов гривен). За эти деньги продавец предлагает трехуровневую квартиру с "захватывающим панорамным видом на Днепр, солнечное и звездное небо, город Киев — от Лавры до Андреевской церкви и далее".

Уникальность предложения автор объясняет сочетанием элегантного стиля, полного современного функционала, панорамных видов и домашнего уюта.

"Здесь есть все для комфортной жизни вашей семьи – и даже больше", — отмечает продавец.

Подробности о квартире

Первый этаж : коридор, гостиная со "вторым светом", кухня со столовой-лоджией, которая летом превращается в террасу, гостевой санузел; спальня с камином, отдельная гардеробная и ванная.

: коридор, гостиная со "вторым светом", кухня со столовой-лоджией, которая летом превращается в террасу, гостевой санузел; спальня с камином, отдельная гардеробная и ванная. Второй этаж : библиотека, спальня, кабинет, ванная, прачечная, гардеробные, комната-холодильник, подсобные и технические помещения.

: библиотека, спальня, кабинет, ванная, прачечная, гардеробные, комната-холодильник, подсобные и технические помещения. Третий этаж: спальня с ванной, две панорамные террасы, сланцевая мансарда с окнами на солнечное и звездное небо, бассейн.

Однако, несмотря на многие преимущества, у данного предложения за почти 4 миллиона долларов есть один нюанс — жилье продается без отделки, а большинство фото в объявлении — рендеры.

Стоит отметить, что по цене такой квартиры (а то и дешевле) можно приобрести собственный тропический остров. Как пишет Еxpress tour, например, в Тихом океане остров Тахифехифа (12 000 кв.м) продавался в 17 раз дешевле (за 229 тысяч долларов).

Остров Тахифехифа

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе продают ТРЦ с рынком более чем за 5 млн долларов.