В Одесі продають ТРЦ з ринком за понад 5 млн доларів. Як він виглядає

У будівлі працює супермаркет

В котеджному містечку Совіньйоні на півдні Одеси продають торгово-розважальний центр з парковкою та ринком. Вартість об'єкта — 5 мільйонів 500 тисяч доларів (близько 245 млн гривень).

Оголошення про продаж розміщене на одному з сайтів оголошень. Об'єкт займає 105 "соток" землі — 1,05 гектара.

ТРЦ продають з чималою територією. Фото: olx.ua

Продавець зазначає, що в ТРЦ орендує приміщення супермаркет "Таврія В". Об'єкт називають відомим місцем "в елітному житловому масиві з платоспроможною аудиторією".

Так виглядає об'єкт. Фото: olx.ua

Цей ТРЦ шукає нового власника. Фото: olx.ua

"Чудовий варіант, для відкриття фітнес-клубу, басейну, аквапарку та багато іншого", — йдеться в оголошенні.

Як об'єкт виглядає згори. Фото: 1realty.ua

Що відомо про Совіньйон

Це — котеджне містечко, яке є найкрасивішим та престижним районом Одеси, хоча формально це не територія міста. До обласного центру — 1,8 км. За даними sovinyon.net, ТРЦ розташований за адресою ж/м Совіньйон, вул. Зоряна 46.

Серед переваг Совіньйону називають близькість до моря та власну берегову лінію з приватними пляжами. Також там відсутня багатоповерхова забудова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі продають розкішний палац на узбережжі моря. Будинок оздоблений золотом, розташований на першій лінія від моря, площа ділянки — два гектари, а площа будівель — 2000 метрів. Вартість елітної нерухомості — 9 мільйонів доларів (понад 372 мільйони гривень).