У Зеленського відповіли, чому санкції проти Берези не повинні дивувати

Подібні заходи відповідають світовій практиці

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Санкції проти колишнього народного депутата Борислава Берези укладаються у загальну логіку протидії інформаційним загрозам. Російська та проросійська пропаганда отримує жорстку оцінку також і на міжнародній арені.

Про це уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Китай партнер України, але…": уповноважений по санкціям про деталі у російських дронах, проблеми Кремля та Березу" .

"Ми послідовно не можемо коментувати якісь окремі санкційні рішення. Зрештою, жодна країна таких речей не пояснює. Єдине, що тут можна сказати, що російська і проросійська пропаганда отримує належну оцінку. І не лише в Україні. Ми бачимо, що застосовують санкції до російських і проросійських пропагандистів в інших країнах. І мені щиро дивно, чому це викликає подив", — сказав він.

За словами Власюка, закон "Про санкції", ухвалений у 2014 році, передбачає можливість застосування санкцій до громадян України. При цьому він додав, що санкції щодо своїх громадян застосовують у різних країнах. І майже завжди це так чи інакше санкції за діяльність, пов’язану з проросійською пропагандою.

"Тому я не зовсім розумію деякі коментарі щодо нібито неконституційності застосування санкцій до громадян України. Якби це було неконституційно, то я думаю, що Конституційний Суд вже давно би дав відповідну оцінку. Тим паче, закон 2014-го року в цій частині абсолютно не змінювався. І санкції до громадян України починаючи з 2014 року застосовуватись сотням", — підсумував він.

Владислав Власюк

Для розуміння ситуації:

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента. Санкції запроваджено проти 14 громадян РФ, зокрема пропагандистів Максима Калашнікова, Іллі Туманова, Германа Садулаєва, а також депутата Московської думи Марії Кисельової. Єдиний громадянин України, який потрапив під обмеження – Борислав Береза.

Що відомо про Борислава Березу

Борислав Береза – народний депутат України VIII скликання. Має диплом Київського національного торговельно-економічного університету.

Громадянин України, а за даними журналістських розслідувань, також може мати громадянство Ізраїлю. У 1991-1993 роках Береза жив у Ізраїлі.

Широко відомим Береза став за часів Революції Гідності у 2014 році. Тоді він був речником партії "Правий сектор".

2014 року пройшов до парламенту по округу №213 (Деснянський район, м. Київ) як безпартійний самовисуванець. Був заступником голови Комітету Верховної Ради України щодо запобігання та протидії корупції.

2015 року балотувався на посаду Київського міського голови від "Партії рішучих громадян", навіть пройшов у другий тур голосування.

2019 року балотувався у Верховну Раду по 213 округу (Деснянський район міста Києва) як безпартійний самовисуванець. Проте не пройшов.

Борислав Береза

За повідомленням інформаційного агентства УНІАН, 25 березня 2024 року Береза залишив територію України, пішки перетнув кордон з Україною через молдавську ділянку кордону в пункті Старокозачі.

Після початку повномасштабного вторгнення Береза приєднався до лав Збройних сил України. Проте вже у вересні 2022 року він офіційно звільнився зі служби у ЗСУ через здоров’я.

Водночас у 2022 році ТЦК йому двічі намагалися вручити повістку. В обох випадках Береза дзвонив до свого адвоката і викликав поліцію. Згодом у присутності понятих він повістку все ж таки отримав, але до ТЦК не прийшов.

У серпні 2024 року до Нацполіції надійшли документи на розшук Берези через його ухилення від військової служби. Повідомлялося, що у березні 2024 року він виїхав з України, пішки перетнув кордон із Молдовою. За даними журналістських розслідувань, з того часу він не повертався до України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народного депутата Сергія Кузьміних затримали після його поїздки до Іспанії.