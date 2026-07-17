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Секрети "Аврори": чи штрафують працівників та як у мережі мотивують персонал

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Зарплата продавців залежить від обсягу продажів
Зарплата продавців залежить від обсягу продажів. Фото Колаж "Телеграф"

Українка каже, що їй було досить комфортно працювати там

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Колишня працівниця "Аврори" розповіла, чи є там система штрафів. За її словами, як таких покарань грошами в мережі немає, але діє цікава система.

Про це експрацівниця "Аврори" розповіла у соцмережі Threads. За її словами, там співробітників стимулюють не штрафами, а преміями. За продуктивну роботу вони отримують більше.

"Штрафів немає взагалі! Просто є, наприклад "швидкість касира", і якщо ти повільніше обслуговуєш людей, маєш одну премію, якщо швидше — то вже більшу, і таких, "етапів" декілька", — поділилася дівчина своїм досвідом.

Вона додала, що заробітна плата в "Аврорі" окрім премій залежить також від відпрацьованих годин та виторгу (відсоток від продажу). За словами дівчини, працювати там важко, "потрібно дійсно вкладатись". Проте, якщо хороший колектив та налагоджена робота, — легше. За її суб'єктивною оцінкою, робота в "Аврорі", це — 8, або 8,5 з 10.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому "Аврора" має таку назву — її вигадала не людина. У 2012 році засновники мережі скористалися Генератором назв. Вони завдали йому певні параметри на основі бачення майбутнього та ідеї про світлу назву для свого магазину.

Теги:
#Штраф #Аврора #Магазин