Секреты "Авроры": штрафуют ли работников и как в сети мотивируют персонал

Украинка говорит, что ей было достаточно комфортно там работать

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Бывшая работница "Авроры" рассказала, есть ли там система штрафов. По ее словам, как таковых наказаний деньгами в сети нет, но действует интересная система.

Об этом экс-сотрудница "Авроры" рассказала в соцсети Threads. По ее словам, там работников стимулируют не штрафами, а премиями. За результативную работу они получают больше.

"Штрафов нет вообще! Просто есть, например, "скорость кассира", и если ты медленнее обслуживаешь людей, у тебя одна премия, если быстрее — то уже большая, и таких, "этапов" несколько", — поделилась девушка своим опытом.

Она добавила, что заработная плата в "Авроре" кроме премий зависит также от отработанных часов и выручки (процент от продаж). По словам девушки, работать там тяжело, "нужно действительно вкладываться". Однако если хороший коллектив и налаженная работа — легче. По ее субъективной оценке, работа в "Авроре", это — 8 или 8,5 из 10.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему "Аврора" имеет такое название — его придумал не человек. В 2012 году основатели сети воспользовались генератором названий. Они задали ему определенные параметры на основе видения будущего и идеи о светлом названии для своего магазина.