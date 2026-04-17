Назва "Аврори" має глибокий сенс. Хто її вигадав і яке ім’я носив перший магазин
Формат магазину — Dollar Store, який передбачає низькі ціни на широкий асортимент
"Аврора" — дуже популярна мережа мультимаркетів в Україні. Ім'я для неї обрали за допомогою Генератора назв.
Як розповів бренд-директор "Аврора" Володимир Бражник, неймінг дуже важливий для команди. Перший магазин почав працювати біля центрального ринку у Полтаві у 2011 році. Спочатку магазин мав назву "Веселий кошик", але незабаром назва змінилася на "Хватай все по 5, 10, 15".
Засновники, надихаючись досвідом неймінгу великих гігантів світового ринку, прагнули обрати добру та світлу назву. Вони хотіли, щоб ім'я магазинів транслювало, що "завтра буде трішки кращим за сьогодні", зокрема й завдяки їхнім магазинам.
У 2012 році засновники мережі скористалися Генератором назв. Вони завдали йому певні параметри на основі бачення майбутнього та ідеї про світлу назву.
І він серед кількох варіантів запропонував — Аврора. Ця назва засновникам дуже сподобалась, бо Аврора — це давньоримська богиня ранкової зорі. Зоря — це сяйво, яке ніби транслює, що найтемніша ніч перед світанком. Ми намагаємося зробити так, щоб "Аврора" була поруч не тільки фізично, а й ментально, — розповів бренд-директор
