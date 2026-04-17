Назва "Аврори" має глибокий сенс. Хто її вигадав і яке ім’я носив перший магазин

Формат магазину — Dollar Store, який передбачає низькі ціни на широкий асортимент

"Аврора" — дуже популярна мережа мультимаркетів в Україні. Ім'я для неї обрали за допомогою Генератора назв.

Як розповів бренд-директор "Аврора" Володимир Бражник, неймінг дуже важливий для команди. Перший магазин почав працювати біля центрального ринку у Полтаві у 2011 році. Спочатку магазин мав назву "Веселий кошик", але незабаром назва змінилася на "Хватай все по 5, 10, 15".

Важко знайти українця, який не був в "Аврорі"

Засновники, надихаючись досвідом неймінгу великих гігантів світового ринку, прагнули обрати добру та світлу назву. Вони хотіли, щоб ім'я магазинів транслювало, що "завтра буде трішки кращим за сьогодні", зокрема й завдяки їхнім магазинам.

У 2012 році засновники мережі скористалися Генератором назв. Вони завдали йому певні параметри на основі бачення майбутнього та ідеї про світлу назву.

І він серед кількох варіантів запропонував — Аврора. Ця назва засновникам дуже сподобалась, бо Аврора — це давньоримська богиня ранкової зорі. Зоря — це сяйво, яке ніби транслює, що найтемніша ніч перед світанком. Ми намагаємося зробити так, щоб "Аврора" була поруч не тільки фізично, а й ментально, — розповів бренд-директор

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді означає назва "АТБ". Це — не випадковий набір букв.