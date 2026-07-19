Командувач артилерії ЗСУ Маліновський підтримав Зеленського та Сирського

Генерал-майор Андрій Маліновський підтримав рішення Зеленського щодо кадрових змін

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Командувач ракетних військ і артилерії Збройних Сил України генерал-майор Андрій Маліновський публічно підтримав останні кадрові рішення президента України Володимира Зеленського у військовому керівництві. Він заявив, що довіряє верховному головнокомандувачу та переконаний: усі рішення ухвалюються виключно в інтересах держави.

Відповідну заяву військового оприлюднено на сторінці Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ "СтратКом ЗСУ" в неділю, 19 липня. За словами Маліновського, він не вірить, що президент міг звільнити людину, з якою працював багато років, без вагомих причин.

"Ті, хто сьогодні розповідає про "зраду", нехай дадуть відповідь на просте запитання: чи міг Президент, який довіряв людині й працював із нею роками, просто так ухвалити рішення про її звільнення? Я в це не вірю", — написав генерал.

Він наголосив, що під час війни головним пріоритетом мають бути інтереси України, а не особисті амбіції чи політичні суперечки.

"Під час війни немає місця особистим амбіціям, боротьбі за вплив чи політичним іграм. Є лише один пріоритет — Україна та її Перемога. Якщо хтось своїми діями створює конфлікти, підриває єдність або заважає ефективній роботі системи оборони, він має піти", — зазначив Маліновський.

Водночас генерал визнав, що не володіє всією інформацією щодо причин кадрових змін, однак вважає, що у воюючій країні єдність командування є важливішою за особисті образи чи політичні симпатії.

Окремо Маліновський висловив підтримку головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

"Мій командир — генерал Сирський. Я довіряю Верховному Головнокомандувачу та вірю, що всі рішення ухвалюються насамперед в інтересах України", — підсумував він.