Командующий артиллерией ВСУ Малиновский поддержал Зеленского и Сырского

Генерал-майор Андрей Малиновский поддержал решение Зеленского по кадровым изменениям

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Командующий ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Малиновский публично поддержал последние кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского в военном руководстве. Он заявил, что доверяет верховному главнокомандующему и уверен: все решения принимаются исключительно в интересах государства.

Соответствующее заявление военного обнародовано на странице Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ "СтратКом ВСУ" в воскресенье, 19 июля. По словам Малиновского, он не верит, что президент мог уволить человека, с которым работал много лет, без веских причин.

"Те, кто сегодня рассказывает о "зраде", пусть ответят на простой вопрос: мог ли Президент, доверявший человеку и работавший с ним годами, просто так принять решение об его увольнении? Я в это не верю", — написал генерал.

Он подчеркнул, что во время войны главным приоритетом должны быть интересы Украины, а не личные амбиции или политические споры.

"Во время войны нет места личным амбициям, борьбе за влияние или политическим играм. Есть только один приоритет — Украина и ее Победа. Если кто-то своими действиями создает конфликты, подрывает единство или мешает эффективной работе системы обороны, он должен уйти", — отметил Малиновский.

В то же время генерал признал, что не владеет всей информацией о причинах кадровых изменений, однако считает, что в воюющей стране единство командования важнее личных оскорблений или политических симпатий.

Отдельно Малиновский выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

"Мой командир — генерал Сырский. Я доверяю Верховному Главнокомандующему и верю, что все решения принимаются, прежде всего, в интересах Украины", — подытожил он.