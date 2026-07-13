Не стукайте навмання: як за кілька секунд вибрати стиглий і солодкий кавун

Літо неможливо уявити без соковитого кавуна.

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Цей плід давно став одним із головних символів спекотного сезону, адже допомагає освіжитися та втамувати спрагу у спеку. Однак знайти справді стиглий, солодкий і ароматний кавун вдається не завжди: іноді під привабливою шкіркою ховається бліда та несмачна м’якоть. Щоб не купити недозрілий або перезрілий плід, варто знати кілька простих ознак, які можна перевірити ще до розрізання. Про це розповіли на порталі "Very Well Health".

Як вибрати стиглий кавун за зовнішнім виглядом

Перше, на що варто звернути увагу, — шкірка. У стиглого кавуна вона зазвичай має насичений колір і не виглядає надто блискучою. Надмірний глянець може свідчити про те, що плід зірвали занадто рано, коли він ще не встиг набрати достатньо солодкості.

Один із найважливіших показників зрілості — так звана польова пляма. Це місце, яким кавун лежав на землі під час дозрівання. У стиглого плоду вона має кремово-жовтий або світло-бежевий відтінок. Якщо пляма майже біла, це може означати, що кавун зібрали передчасно.

Також варто оглянути колір шкірки. Рівномірне забарвлення без підозрілих плям часто свідчить про правильне дозрівання. Водночас великі пошкодження, тріщини, м’які ділянки чи вм’ятини можуть бути ознаками псування.

Чому важливі смуги та "павутинка" на кавуні

Якщо сорт кавуна має смугасту шкірку, зверніть увагу на ширину проміжків між темними смугами. Деякі досвідчені покупці використовують простий орієнтир: чим виразніші та ширші смуги, тим більше шансів, що плід встиг добре дозріти.

Ще одна цікава ознака — так звана "павутинка" на поверхні. Це коричнюваті лінії або невеликі плями, які з’являються через особливості росту плоду. Часто їх називають "цукровими плямами", адже вони можуть свідчити про високий вміст цукру та солодку м’якоть усередині.

Однак не варто покладатися лише на одну ознаку. Найкращий результат дає поєднання кількох факторів — кольору, форми, ваги та стану хвостика.

Форма і вага також мають значення

Хороший кавун має бути симетричним, без сильних деформацій. Рівна округла або злегка витягнута форма часто свідчить про те, що плід розвивався без серйозних порушень.

Під час вибору варто взяти кілька кавунів однакового розміру та порівняти їхню вагу. Найважчий із них, найімовірніше, буде найбільш соковитим, адже велика кількість води всередині робить плід важчим.

Легкий кавун може виявитися недозрілим або, навпаки, втратити частину вологи через неправильне зберігання.

Чи справді потрібно стукати по кавуну

Звичка постукувати по кавуну перед покупкою має під собою певне пояснення. Стиглий і соковитий плід зазвичай видає глибокий, глухий звук. Якщо звук занадто дзвінкий або плаский, це може свідчити про те, що кавун ще не дозрів або вже втратив свою текстуру.

Втім, цей метод не варто використовувати як єдиний спосіб перевірки. Без досвіду відрізнити правильний звук буває складно, тому краще оцінювати кавун комплексно.

Хвостик може видати стиглість плоду

Ще один популярний спосіб перевірки — оглянути хвостик кавуна. Сухий коричневий хвостик часто означає, що плід дозрівав природним шляхом і був вчасно зібраний.

Зелений хвостик може бути ознакою того, що кавун зірвали занадто рано. Такий плід міг не встигнути накопичити достатню кількість цукру.

Які кавуни краще не купувати

Не варто брати плоди з видимими пошкодженнями, порізами або м’якими плямами. Через тріщини та пошкоджену шкірку всередину можуть потрапити мікроорганізми, а сам кавун швидше зіпсується.

Також експерти не радять купувати вже розрізані кавуни, які довго зберігалися без холодильника. У спеку солодка соковита м’якоть стає сприятливим середовищем для швидкого розмноження бактерій.

Щоб насолодитися справді смачним літнім плодом, не обов’язково покладатися на удачу. Достатньо звернути увагу на кілька простих деталей — пляму на шкірці, вагу, хвостик і загальний вигляд. Саме ці маленькі підказки допоможуть вибрати кавун, який буде не лише красивим зовні, а й солодким та соковитим усередині.