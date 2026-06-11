Спробуйте вимовити з першого разу: як звучить найдовше слово в українській мові

Його офіційно занесли до Книги рекордів України, але в повсякденному житті майже не використовують.

Українська мова багата не лише на красиві вислови та милозвучність, а й на справжні мовні феномени. Одним із них є слово, що складається аж із 31 літери і офіційно зафіксоване у Книзі рекордів України як найдовше. "Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповість про нього детальніше.

Найдовше українське слово є прикметником і походить від складного медичного терміна "рентгеноелектрокардіографія". Йдеться про метод дослідження роботи серця, який поєднує рентгенологічні та електрокардіографічні способи діагностики.

Фактично слово "рентгеноелектрокардіографічного" означає "той, що стосується рентгеноелектрокардіографії". Через вузьку спеціалізацію його можна зустріти переважно у медичній літературі, наукових працях або професійній документації.

Цікаво, що це слово утворилося шляхом поєднання одразу кількох основ. До нього входять елементи "рентгено-", "електро-", "кардіо-" та "графічний". Саме тому воно вийшло настільки довгим.

Втім, мовознавці зазначають, що рекордсменом це слово є лише серед загальновизнаних та зафіксованих у словниках форм. Теоретично в українській мові можна створювати ще довші слова завдяки складним науковим термінам та поєднанню кількох основ.

Наприклад, у хімії, медицині та техніці нерідко трапляються надзвичайно довгі назви речовин, процесів чи приладів. Однак більшість із них мають вузькоспеціальне значення і рідко потрапляють до загального мовного вжитку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чим відрізняються слова "воєнний" і "військовий", та як правильно їх вживати.