Сирський попрощався з посадою Головнокомандувача: "Служитиму Україні до Перемоги"

Колишній головком наголосив, що продовжить працювати на Перемогу

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Олександр Сирський підтвердив, що залишає пост Головнокомандувача Збройних Сил України. Він зробив "прощальну" публікацію.

Сирський описав свої досягнення з 2014 року. Також він написав, у якому стані зараз перебуває фронт.

"Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає.

Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є", — зазначив Сирський.

Що написав Сирський про свої досягнення

Ексголовнокомандувач наголосив, що "бачив цю війну з її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі". Сирський нагадав, що у лютому-березні 2022 року саме він командував обороною Києва. Серед його досягнень — зняття загрози повної облоги Харкова, наступ на Харківщині, коли за лічені тижні було звільнено Балаклію, Ізюм і Куп’янськ.

"Я прийняв командування армією в лютому 2024 року, у дуже складний час. Тривала оборона Авдіївки. Наші підрозділи стояли у напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один пріоритет: збереження життя людей.

А далі був рік, який змінив хід цієї війни. Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині. Упередили його наступ на Сумщині. І провели Курську операцію — вперше в цій війні перенесли бойові дії на територію противника", — пише генерал.

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Сирський зазначив, що під його керівництвом армія змінювалася не лише на полі бою, а й у її основі. Україна першою у світі створила окремий рід військ — Сили безпілотних систем.

"Виростили їх від окремих підрозділів до системи, яка сьогодні дає ворогу відчути, що безпечних тилів у нього немає. Ми збудували нову протиповітряну оборону: створили окреме командування безпілотних систем ППО, сформували штатні підрозділи екіпажів дронів-перехоплювачів, вибудували ешелоновану систему прикриття неба над тилом. Те, що ще недавно було експериментом ентузіастів, сьогодні щоночі збиває те, що вважалося незбивним.

Ми закрили Чорноморський порт в Новоросійську, системно знищуємо "тіньовий флот" ворога", — пише вже колишній головком.

Він додав, що під його керівництвом армію переведено на корпусну структуру. Також в штаби увійшли бойові офіцери та почало діяти правило: шлях до керівних посад лежить через фронт.

"Звільняючи українські території, ми провели успішну Добропільську операцію та наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Продовжуємо стримувати наступ противника на головних напрямках та проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту. Про частину операцій, які ми втілили в життя за ці роки, я не маю права говорити й сьогодні. Про них розкаже історія. Скажу лише: ворог їх запам’ятав", — пише Сирський.

Він також торкнувся свого майбутнього. Сирський наголосив, що його робота — війна.

"Посади змінюються, а цей принцип — ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги", — резюмував генерал.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, звільнив Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Замість нього буде призначено Михайла Драпатого.