Сырский попрощался с должностью Главнокомандующего: "Буду служить Украине до Победы"

Бывший главком отметил, что продолжит работать на Победу

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Александр Сырский подтвердил, что покидает пост Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Он сделал "прощальную" публикацию.

Сырский описал свои достижения с 2014 года. Также он написал, в каком состоянии сейчас находится фронт.

"В этом году под моим командованием освобождены 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает.

Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", — отметил Сырский.

Что написал Сырский о своих достижениях

Экс главнокомандующий подчеркнул, что "видел эту войну с ее первого дня 2014 года, жил фронтом и знаю цену каждого освобожденного километра украинской земли". Сырский напомнил, что в феврале-марте 2022 именно он командовал обороной Киева. Среди его достижений — снятие угрозы полной осады Харькова, наступление на Харьковщине, когда за считанные недели были освобождены Балаклея, Изюм и Купянск.

"Я принял командование армией в феврале 2024 года, в очень сложное время. Шла оборона Авдеевки. Наши подразделения стояли в полуокружении. Одним из первых моих приказов в должности был приказ организованно выйти из города. Это было тяжелое решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один приоритет: сохранение жизни людей.

А дальше был год, изменивший ход этой войны. Вместе мы остановили наступление врага в Харьковской области. Предупредили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию – впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника", – пишет генерал.

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Сырский отметил, что под его руководством армия менялась не только на поле боя, но и в ее основе. Украина первой в мире создала отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

"Вырастили их от отдельных подразделений до системы, которая сегодня дает врагу почувствовать, что безопасных тылов у него нет. Мы построили новую противовоздушную оборону: создали отдельное командование беспилотных систем ПВО, сформировали штатные подразделения экипажей дронов-перехватчиков, выстроили эшелонированную систему прикрытия неба над тылом. То, что еще недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым.

Мы закрыли Черноморский порт в Новороссийске, системно уничтожаем "теневой флот "врага", — пишет уже бывший главком.

Он добавил, что под его руководством армия переведена на корпусную структуру. Также в штабы вошли боевые офицеры и начало действовать правило: путь к руководящим должностям лежит через фронт.

"Освобождая украинские территории, мы провели успешную Добропольскую операцию и наступательную операцию на Александровском направлении. Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта. О части операций, которые мы воплотили в жизнь за эти годы, я не имею права говорить и сегодня. О них расскажет история. Скажу только: враг их запомнил", — пишет Сырский.

Что Сырский будет делать дальше

Он также коснулся своего будущего. Сырский подчеркнул, что его работа – война.

"Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине до Победы", — резюмировал генерал.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 июля, уволил Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него будет назначен Михаил Драпатый.