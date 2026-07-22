Сырский попрощался с должностью Главнокомандующего: "Буду служить Украине до Победы"
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Бывший главком отметил, что продолжит работать на Победу
Александр Сырский подтвердил, что покидает пост Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Он сделал "прощальную" публикацию.
Сырский описал свои достижения с 2014 года. Также он написал, в каком состоянии сейчас находится фронт.
"В этом году под моим командованием освобождены 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает.
Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть", — отметил Сырский.
Что написал Сырский о своих достижениях
Экс главнокомандующий подчеркнул, что "видел эту войну с ее первого дня 2014 года, жил фронтом и знаю цену каждого освобожденного километра украинской земли". Сырский напомнил, что в феврале-марте 2022 именно он командовал обороной Киева. Среди его достижений — снятие угрозы полной осады Харькова, наступление на Харьковщине, когда за считанные недели были освобождены Балаклея, Изюм и Купянск.
"Я принял командование армией в феврале 2024 года, в очень сложное время. Шла оборона Авдеевки. Наши подразделения стояли в полуокружении. Одним из первых моих приказов в должности был приказ организованно выйти из города. Это было тяжелое решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один приоритет: сохранение жизни людей.
А дальше был год, изменивший ход этой войны. Вместе мы остановили наступление врага в Харьковской области. Предупредили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию – впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника", – пишет генерал.
Сырский отметил, что под его руководством армия менялась не только на поле боя, но и в ее основе. Украина первой в мире создала отдельный род войск – Силы беспилотных систем.
"Вырастили их от отдельных подразделений до системы, которая сегодня дает врагу почувствовать, что безопасных тылов у него нет. Мы построили новую противовоздушную оборону: создали отдельное командование беспилотных систем ПВО, сформировали штатные подразделения экипажей дронов-перехватчиков, выстроили эшелонированную систему прикрытия неба над тылом. То, что еще недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым.
Мы закрыли Черноморский порт в Новороссийске, системно уничтожаем "теневой флот "врага", — пишет уже бывший главком.
Он добавил, что под его руководством армия переведена на корпусную структуру. Также в штабы вошли боевые офицеры и начало действовать правило: путь к руководящим должностям лежит через фронт.
"Освобождая украинские территории, мы провели успешную Добропольскую операцию и наступательную операцию на Александровском направлении. Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта. О части операций, которые мы воплотили в жизнь за эти годы, я не имею права говорить и сегодня. О них расскажет история. Скажу только: враг их запомнил", — пишет Сырский.
Что Сырский будет делать дальше
Он также коснулся своего будущего. Сырский подчеркнул, что его работа – война.
"Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине до Победы", — резюмировал генерал.
Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 июля, уволил Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него будет назначен Михаил Драпатый.