Где ловит 5G в Киеве и как проверить, поддерживает ли его ваш Android или iPhone (карта)

Жители ряда районов уже могут оценить возможности сверхбыстрого соединения

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С 22 июля в Киеве запустили пилотную сеть мобильной связи 5G, которая позволяет пользоваться интернетом на значительно более высоких скоростях, чем привычная сеть 4G. В настоящее время сеть заработала не по всему городу, а на отдельных локациях.

Заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибытько в интервью для РБК-Украина рассказал, что во время тестирования фиксировалась скорость более 1 Гбит/с, а в среднем пользователи получали около 500 Мбит/с. Это в разы быстрее, чем привычный для большинства 4G.

Где искать покрытие в Киеве

В настоящее время 5G пока работает не по всему Киеву, а в отдельных тестовых локациях. Основная зона покрытия – центральная часть города, от Майдана Независимости до Бессарабской площади.

"Кроме того, у каждого мобильного оператора есть собственные дополнительные локации, где его абоненты уже могут пользоваться 5G. Мы вместе с операторами сознательно запускаем технологию поэтапно. Это позволяет проверить, как сеть работает в реальных условиях, оценить нагрузку и при необходимости оперативно усовершенствовать ее работу. Постепенно тестовых зон станет больше, а вместе с ними будет расширяться и покрытие 5G", — объснил Прибытько.

В компании Vodafone "Телеграфу" рассказали, что ее абоненты могут пользоваться связью пятого поколения в любом районе столицы и предоставили карту тестового покрытия.

"Каждый этап открытого тестирования 5G в Украине имеет свои задачи и особенности. В Киеве мы реализовали наибольшую на сегодняшний день географию покрытия в пределах нашего 5G-проекта, обеспечив присутствие технологии во всех административных районах столицы. Мы убеждены, что современная цифровая инфраструктура является важной составляющей устойчивости страны и фундаментом ее будущего развития, поэтому, несмотря на войну, мы продолжаем инвестировать в развитие сети и внедрять новые технологии уже сегодня", – комментирует Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Карта тестового покрытия в Киеве от Vodafone

Нужно ли менять SIM-карту и тариф

Замена физической сим-кары или eSIM не потребуется. Как объсняет Прибытько, если смартфон поддерживает 5G и вы находитесь в зоне покрытия, достаточно лишь включить 5G в настройках телефона.

"Однако напоминаю, что если ваш телефон находится в режиме энергосбережения, 5G может не работать. Это связано с тем, что для экономии заряда батареи телефон автоматически ограничивает энергопотребление и отключает самые энергозатратные функции, в частности сеть 5G. Если ваш телефон поддерживает только 4G или 3G, пользоваться 5G не получится. В то же время переживать не стоит – смартфон и дальше будет работать, как и раньше. Запуск 5G не означает, что сети 4G или 3G перестанут работать", — сказал он.

Для проверки настроек в телефоне:

Android: Настройки — Подключения (Сеть и интернет) — Мобильная сеть — Предпочтительный тип сети (выбрать пункт с автоматическим переключением на 5G/4G/3G).

Настройки — Подключения (Сеть и интернет) — Мобильная сеть — Предпочтительный тип сети (выбрать пункт с автоматическим переключением на 5G/4G/3G). iOS (iPhone): Настройки — Сотовая связь — Параметры данных — Голос и данные (выбрать "5G авто" или "5G включено").

Доплата или переход на специальные тарифы не требуется. 5G работает в рамках уже установленных пакетов.

Что такое 5G. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В каких городах уже есть 5G

Львов стал первым городом в Украине, где запустили пилотную сеть 5G. Покрытие работает в отдельных районах, в частности в центре города и на отдельных важных локациях.

После Львова тестовую зону 5G открыли в городе Бородянка Киевской области.

Третьим городом стал Харьков.

Станислав Прибытько отметил, что внедрение 5G планируется в еще одном городе.

"После Киева планируем расширить пилотную сеть 5G на Одессу. Уже сегодня в Украине установлено более 300 базовых станций 5G, обеспечивающих работу пилотной сети. Для нас важно протестировать технологию в разных условиях – как в небольших громадах, так и в крупных мегаполисах; как в районах с малоэтажной застройкой, так и среди плотной многоэтажной застройки, где нагрузка на сеть существенно отличается", — объяснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему во время воздушной тревоги может исчезать мобильная связь.