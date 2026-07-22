Защиты энергетики от ракет не будет: как Украина готовится к зимним обстрелам (документ)

В Украине сосредоточились на защите энергетики от "Шахедов"

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Зима 2026-2027 рискует стать самой тяжелой во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ключевые энергетические объекты попросту не имеют противоракетной защиты.

Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления та развития инфраструктуры после соответствующего запроса "Телеграфа". В 2025–2026 годах соглашений на строительство защитных сооружений III уровня (защита от ракет, — Ред.) вообще не заключали.

В то же время завершены основные работы на 110 объектах критической инфраструктуры. Там установлена защита II уровня (от "Шахедов" и обломков).

Уровни инженерной защиты энергетики/Инфографика ИИ

Что касается Киева, то работы по защите критической инфраструктуры от "Шахедов" начались в мае 2026 года, а их готовность находится на уровне 49%. На данные работы выделили 9,88 млрд. грн, из которых уже профинансировано 6,07 млрд. грн. Детали договоров и подрядчиков в ведомстве засекретили, ссылаясь на военную тайну и гриф ДСК ("Для служебного пользования).

Таким образом, в случае массированных комбинированных атак РФ риск остановки подстанций, блекаутов и отключения отопления грядущей зимой остается очень высоким. Особую опасность для энергообъектов несут ракеты врага.

Отметим, несмотря на активное строительство объектов возобновляемой энергетики и установку мини-ТЭЦ, их нынешних мощностей пока недостаточно для полной замены крупных электростанций, разрушенных российскими атаками.