Залужний про призначення Драпатого: Йому буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно

Нинішнього очільника української армії Залужний вважає людиною честі

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Посол у Великій Британії та ексголовком Валерій Залужний прокоментував призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає "Телеграф".

"Справа, якій ми присвячуємо усе життя, наповнена, перш за все, моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу.

Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок", — наголосив він.

Також Залужний опублікував спільне фото із Драпатим.

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