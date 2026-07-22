Залужный о назначении Драпатого: Ему будет очень тяжело, но точно уж никогда не будет стыдно

Нынешнего главу украинской армии Залужный считает человеком чести

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Посол в Великобритании и эксголовком Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Телеграф".

"Дело, которому мы посвящаем всю жизнь, наполнено, прежде всего, моральными принципами и ценностями, формирующими честь. Честь, которая дороже любых должностей и наград. Именно она рождает идеи и ищет пути для их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжёлый крест. Те, кто думает и поступает иначе, всегда рано или поздно покроются позором.

Новому главнокомандующему Вооруженных Сил Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это только долг", — подчеркнул он.

Также Залужный опубликовал совместное фото с Драпатым.

Валерий Залужный занимает Михаила Драпатого

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