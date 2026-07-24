Це дратує працівників "АТБ": ексуправляючий назвав 3 головні "гріхи" покупців

Частина чинників може позначатися на настрої персоналу.

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Деякі звички у поведінці покупців можуть зачіпати та дратувати робітників "АТБ". Зокрема, йдеться про банальне недотримання правил поведінки.

Про це розповів користувач Threads, який представився колишнім управляючим кількох магазинів мережі. У відповідь на питання про те, яка звичка звичайних покупців найбільше дратує працівників магазину чи заважає роботі, чоловік відповів прямо:

людська "тупість";

невихованість;

відсутність розуміння, "що працівники магазину це теж люди".

Таким чином, на думку автора посту, саме ці фактори найсильніше позначаються на роботі та емоційному стані персоналу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка звичка покупців найбільше дратує касирів АТБ. Коли вам на касі пропонують маленький або великий пакет, вибирайте або маленький або великий, а не середній. Тому що таких пакетів у мережі немає від початку війни, пояснила співробітниця.

Також "Телеграф" писав про те, чому на вагових продуктах вказують ціну лише за 100 грамів та не пишуть повну. За словами касира, питання не залежить безпосередньо від магазину. Маркети отримують продукцію вже готової до продажу та не займаються самостійним маркуванням.