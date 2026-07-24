Цей продукт в "АТБ" ви можете знайти лише влітку: експрацівник розкрив секрет
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Цей десерт має своїх фанатів
Плодово-ягідне морозиво з "АТБ" з дуже популярним та улюбленим для багатьох українців. Однак взимку купити його неможливо — експрацівник мережі пояснив причину.
Колишній керуючий декількох магазинів "АТБ" розповів, чому плодово-ягідне морозиво можна купити лише влітку. Відповідне питання йому поставили у соцмережі Threads, його авторка зауважила, що шоколадне та біле морозиво продають круглий рік: "я хочу смаку літа", пише вона.
Колишный працівник мережі пояснив, що для виробництва плодово-ягідного морозива використовують сезонну сировину. Взимку ягід немає.
"Все діло в сировині, яка закладається при виробництві", — пише він.
Чому плодово-ягідне морозиво з "АТБ" має таку популярність
Це морозиво зі смаком фруктів та ягід є особливою фішкою "АТБ". Фанати цього десерту стверджують, що подібне морозиво інших виробників програє "атбшному" на смак та аромат.
Основу цього морозива становить яблучне пюре, вода і натуральні ягоди. Воно однорідне та не розшаровується. Яскравий рожевий колір морозиво має завдяки натуральному барвнику — буряку. Десерт не містить жодних стабілізаторів та емульгаторів, в нього освіжаючий кисло-солодкий ягідний смак. Ще одна приємна особливість — низька калорійність — 139 ккал на 100 грамів (у вафельному стаканчику), а одна порція навіть менше, адже її вага — 80 грамів.
Виробником цього легендарного морозива є власна торгова марка "АТБ" "Своя лінія". Воно буває у кондитерській глазурі з какао та у вафельному стаканчику. Ціна дуже демократична — 19,40 грн у стаканчику та 25,90 у глазурі. До слова, на останнє зараз ще й знижка, його можна придбати всього за 15,40 грн.
Як писав "Телеграф", працівниця "АТБ" розповіла, як покупці нищать продукти. Відвідувачі щодня псують товар.