Цей продукт в "АТБ" ви можете знайти лише влітку: експрацівник розкрив секрет

Цей десерт має своїх фанатів

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Плодово-ягідне морозиво з "АТБ" з дуже популярним та улюбленим для багатьох українців. Однак взимку купити його неможливо — експрацівник мережі пояснив причину.

Колишній керуючий декількох магазинів "АТБ" розповів, чому плодово-ягідне морозиво можна купити лише влітку. Відповідне питання йому поставили у соцмережі Threads, його авторка зауважила, що шоколадне та біле морозиво продають круглий рік: "я хочу смаку літа", пише вона.

Плодово-ягідне морозиво з АТБ. Фото АТБ

Колишный працівник мережі пояснив, що для виробництва плодово-ягідного морозива використовують сезонну сировину. Взимку ягід немає.

"Все діло в сировині, яка закладається при виробництві", — пише він.

Чому плодово-ягідне морозиво з "АТБ" має таку популярність

Це морозиво зі смаком фруктів та ягід є особливою фішкою "АТБ". Фанати цього десерту стверджують, що подібне морозиво інших виробників програє "атбшному" на смак та аромат.

Плодово-ягідне морозиво з АТБ у глазурі. Фото: АТБ

Основу цього морозива становить яблучне пюре, вода і натуральні ягоди. Воно однорідне та не розшаровується. Яскравий рожевий колір морозиво має завдяки натуральному барвнику — буряку. Десерт не містить жодних стабілізаторів та емульгаторів, в нього освіжаючий кисло-солодкий ягідний смак. Ще одна приємна особливість — низька калорійність — 139 ккал на 100 грамів (у вафельному стаканчику), а одна порція навіть менше, адже її вага — 80 грамів.

Виробником цього легендарного морозива є власна торгова марка "АТБ" "Своя лінія". Воно буває у кондитерській глазурі з какао та у вафельному стаканчику. Ціна дуже демократична — 19,40 грн у стаканчику та 25,90 у глазурі. До слова, на останнє зараз ще й знижка, його можна придбати всього за 15,40 грн.

Як писав "Телеграф", працівниця "АТБ" розповіла, як покупці нищать продукти. Відвідувачі щодня псують товар.