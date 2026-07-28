Рус

Бетонні дворики здають позиції: які матеріали не нагріваються та не затримують калюжі

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Природні покриття стають альтернативою звичайному бетону
Природні покриття стають альтернативою звичайному бетону. Фото Колаж "Телеграфу"

Натуральні матеріали змінять вигляд сучасних дворів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Ще недавно бетон був популярним вибором для двориків і терас, але зараз його все частіше замінюють матеріали, які менше нагріваються та краще пропускають воду.

Замість бетону в сучасному оформленні двориків все частіше використовують натуральний камінь, гальку та водопроникну бруківку, як написали в LosAndes 142. Такі матеріали дозволяють воді проникати в землю, зменшують нагрівання поверхні та створюють більш природний вигляд території.

Чим замінити бетон на подвір'ї
Камінь і галька створюють природний вигляд дворика. Фото: Телеграф

Популярності набувають також спеціальні дренажні плити та покриття з проміжками, через які вода може стікати безпосередньо в ґрунт. Їх використовують для доріжок, зон відпочинку та декоративних ділянок біля будинку.

Чим замінити бетон на подвір'ї
Сучасні дворики облаштовують без суцільного бетону. Фото: Телеграф

Серед натуральних матеріалів дизайнери часто обирають камінь, наприклад Санто-Томе або Мірасему. Вони допомагають створити затишні зони відпочинку, де поєднуються рослини, природні текстури та комфорт.

Водночас бетон повністю не зникає. Його й надалі використовують у місцях, де потрібна міцна основа або поверхня, яка витримує велике навантаження.

Однак перед встановленням нових покриттів важливо правильно підготувати основу. Потрібно вирівняти землю, ущільнити ґрунт і зробити якісний дренажний шар, щоб матеріал не просідав після дощів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким покриттям можна замінити бруківку та плити на подвір'ї.

Теги:
#Ремонт #Бетон #Двір