Бетонні дворики здають позиції: які матеріали не нагріваються та не затримують калюжі

Натуральні матеріали змінять вигляд сучасних дворів

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Ще недавно бетон був популярним вибором для двориків і терас, але зараз його все частіше замінюють матеріали, які менше нагріваються та краще пропускають воду.

Замість бетону в сучасному оформленні двориків все частіше використовують натуральний камінь, гальку та водопроникну бруківку, як написали в LosAndes 142. Такі матеріали дозволяють воді проникати в землю, зменшують нагрівання поверхні та створюють більш природний вигляд території.

Камінь і галька створюють природний вигляд дворика. Фото: Телеграф

Популярності набувають також спеціальні дренажні плити та покриття з проміжками, через які вода може стікати безпосередньо в ґрунт. Їх використовують для доріжок, зон відпочинку та декоративних ділянок біля будинку.

Сучасні дворики облаштовують без суцільного бетону. Фото: Телеграф

Серед натуральних матеріалів дизайнери часто обирають камінь, наприклад Санто-Томе або Мірасему. Вони допомагають створити затишні зони відпочинку, де поєднуються рослини, природні текстури та комфорт.

Водночас бетон повністю не зникає. Його й надалі використовують у місцях, де потрібна міцна основа або поверхня, яка витримує велике навантаження.

Однак перед встановленням нових покриттів важливо правильно підготувати основу. Потрібно вирівняти землю, ущільнити ґрунт і зробити якісний дренажний шар, щоб матеріал не просідав після дощів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким покриттям можна замінити бруківку та плити на подвір'ї.