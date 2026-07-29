Що станеться, якщо людство повністю знищить комарів: хто постраждає найбільше

Личинки комарів є дуже важливою ланкою у харчових ланцюгах інших видів

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Повне зникнення комарів може мати дуже непередбачувані наслідки для природного балансу по всій планеті. В першу чергу від цього постраждають організми, які живуть у воді.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик. За його словами, личинки комарів є основною кормовою базою для багатьох видів риб, земноводних та інших комах.

Фахівець зазначив, що задача знищення всіх комарів навряд чи є такою, що можна виконати. Проте зникнення цих комах могло б мати катастрофічні наслідки і для людства, в тому числі.

"Напевно, глобального колапсу не буде, але прогнозувати важко. Біологічні системи дуже складні й мають безліч змінних. Повністю прибрати всі види комарів — це велике втручання. Можливо, це підірвало б деякі ланцюги живлення… я думаю, що зникнення комарів було б найбільш відчутним для аквабіонтів — тих, хто живе у воді", — зазначив Шпарик.

Він пояснив, що дорослий комар — це один бік медалі і від його зникнення навряд чи можуть бути глобальні зміни. Проте личинки комарів є дуже важливою ланкою в харчуванні багатьох інших видів.

"Доросла літаюча комаха — це одне, а у воді плавають мільярди личинок. Личинки комарів є критичним елементом водних харчових ланцюгів для дрібних риб, земноводних та інших водних комах. Багато видів прісноводних риб отримують значну частину калорій саме від личинок. Тому зникнення такого ресурсу завдало б значної шкоди популяціям риб", — резюмував Шпарик.

Віктор Шпарик

Раніше "Телеграф" розповідав, що ентомолог Віктор Шпарик пояснив, як правильно використовувати спреї від комарів.