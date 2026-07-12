Податок на продажі через OLX і Prom: українцям пояснили, хто платитиме менше за законом

Доходи до еквівалента 2 тисяч євро на рік не включаються до оподатковуваного доходу

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В червні Верховна Рада ухвалила закон, який в народі називають "податком на OLX". Проте його прихильники мають суттєвий аргумент "за" — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на рівні 10% замість 18%.

Як пояснив "Телеграфу" адвокат, доктор юридичних наук, доцент, Голова Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки, Голова комітету з питань митного та податкового права НААУ Яків Воронін, на час дії воєнного стану буде встановлена ставка 10% і підприємець не платитиме військовий збір. Натомість зараз, за загальними правилами, ставка 18% ПДФО та ще 5% військового збору.

Тож працювати через платформи легально, для тих хто працює в межах закону буде вигідно. Ба більше — після закінчення воєнного стану ставки стануть нижчими. "З початку року, наступного за третім роком після завершення воєнного стану, ставки знизяться до 6,5% і 19,5%, а після припинення справляння військового збору — до 5% і 18%", — пояснює Воронін про базові ставки 10% та 23% в законі. Перша — основна, тоді як друга застосовується для порушників та перевищень.

Яків Воронін/ Фото: advokat.voronin/facebook

Як це працюватиме в реальному житті

Воронін деталізує — якщо річні надходження від продажу через платформи не перевищили еквівалент 2 тисяч євро (приблизно 100 тисяч за поточним курсом, — ред.), ця сума не включається до оподаткованого доходу.

Що ж до тих, хто заробив більше — враховується база оподаткування (весь оборот фінансів, включно з комісіями чи податками). Для пільгової ставки стеля 834 мінімальні зарплати на рік.

У 2026 році це приблизно 7,2 млн грн. Усе, що в межах, — 10%, а сума перевищення оподатковується за ставкою 23% у складі загального річного доходу. Причому зобов'язання визначає сама податкова — на підставі звітів платформ, даних міжнародного обміну та іншої наявної інформації — і надсилає платнику податкове повідомлення-рішення до 1 липня наступного року, із заліком уже утриманого платформою. Яків Воронін, адвокат

Тобто частина продавців отримуватиме донарахування від податкової. Натомість, якщо ДПС не вклалась в терміни, платника звільняють від відповідальності.

За якими умовами можна отримати пільговий режим:

бути резидентом України,

мати рахунок у банку чи в небанківського надавача платіжних послуг,

повідомити його номер кожній платформі й проводити розрахунки виключно грошима — готівкою або безготівково через цей рахунок (бартер випадає),

не бути під санкціями,

не використовувати найманих працівників,

не торгувати підакцизними товарами

працювати через платформи, що зареєстровані в ДПС.

Ключова ідея такого режиму, каже Воронін, перекласти технічну функцію підрахунку на платформу: "Тобто платформа має виступати податковим агентом: утримувати податок із відповідного доходу та перераховувати його до бюджету".

Порушили будь-яку умову — втрачаєте право на 10% з першого числа кварталу, в якому допущено невідповідність, і щонайменше до кінця року: весь цей дохід доведеться задекларувати самостійно і доплатити за ставкою 23%. Яків Воронін, адвокат

Кого стосується та що змінює закон про "податок на OLX"

Закон стосується діяльності маркетплейсів, сервісів таксі, доставки, сайтів оренди житла, фриланс-бірж. Вони мають зареєструватись в ДПС до 1 січня 2027 року і стати податковими агентами, тобто звітувати про доходи продавців-фізосіб та утримувати податок. Це ті, хто заробляє на таких платформах — водії Bolt, Uklon та Uber, кур'єри Glovo та подібних сервісів, орендодавці на сервісах подобової оренди, фрилансери, майстри хендмейду, продавці-комерсанти на маркетплейсах. Важливо, що продаж вживаних власних речей податківців не цікавить, якщо це не має ознак системності та не перевищує заданого порогу.

Раніше "Телеграф" пояснював, що при замовленні речей з-за кордону та перепродажі їх в Україні, цей закон буде застосовуватися. Окрім грошової стелі, є й кількісна — максимально 30 операцій на рік.