У Буковелі чули сильний вибух: що відомо
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Від вибухової хвилі спрацювали автомобільні сигналізації у регіоні
У четвер, 30 липня, на найпопулярніших курортах у Карпатах (Івано-Франківська область) чули потужний вибух. Йдеться про Буковель, Яремче, Ворохту та Яблуницю.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Причина вибуху поки що не відома.
Щойно у Буковелі пролунав потужний вибух — ударна хвиля була настільки сильною, що на автомобілях довкола спрацювали сигналізації. Причина вибуху наразі невідома.
Telegram-канали повідомляють про серію потужних вибухів. Їхня сила була такою, що активувалися сигналізації автомобілів у даному регіоні.
Серію потужних вибухів чули на карпатських курортах Буковеля, Яремче, Ворохти та Яблуниці — сила була такою, що увімкнулися сигналізації автомобілів.
На момент вибухів повітряна тривога на Івано-Франківщині не оголошувалась.
Довідка: Буковель – це популярний всесезонний курорт у Карпатах, що має статус найбільшого гірськолижного курорту Східної Європи із загальною довжиною трас 58 кілометрів.
Основні характеристики курорту:
- Розташування: комплекс розташувався на території села Поляниця біля підніжжя однойменної гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря.
- Висота: найвища точка курорту – гора Довга, що досягає 1372 метрів.
- Сезонність: зимовий період тут може тривати з грудня до квітня, а літній — з кінця квітня до жовтня.
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