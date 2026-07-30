У Буковелі чули сильний вибух: що відомо

Від вибухової хвилі спрацювали автомобільні сигналізації у регіоні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У четвер, 30 липня, на найпопулярніших курортах у Карпатах (Івано-Франківська область) чули потужний вибух. Йдеться про Буковель, Яремче, Ворохту та Яблуницю.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Причина вибуху поки що не відома.

Щойно у Буковелі пролунав потужний вибух — ударна хвиля була настільки сильною, що на автомобілях довкола спрацювали сигналізації. Причина вибуху наразі невідома.

Telegram-канали повідомляють про серію потужних вибухів. Їхня сила була такою, що активувалися сигналізації автомобілів у даному регіоні.

Серію потужних вибухів чули на карпатських курортах Буковеля, Яремче, Ворохти та Яблуниці — сила була такою, що увімкнулися сигналізації автомобілів.

Буковель та Яремче на карті України

На момент вибухів повітряна тривога на Івано-Франківщині не оголошувалась.

Довідка: Буковель – це популярний всесезонний курорт у Карпатах, що має статус найбільшого гірськолижного курорту Східної Європи із загальною довжиною трас 58 кілометрів.

Основні характеристики курорту:

Розташування: комплекс розташувався на території села Поляниця біля підніжжя однойменної гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря.

Висота: найвища точка курорту – гора Довга, що досягає 1372 метрів.

Сезонність: зимовий період тут може тривати з грудня до квітня, а літній — з кінця квітня до жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стратегічний проєкт "бетонного щита" енергосистеми на Закарпатті вартістю понад 5 млрд грн став об’єктом кримінального провадження. Те, що мало рятувати від "Шахедів", за версією правоохоронців, перетворилося на чергову "золоту жилу" для обраних.