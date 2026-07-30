Росіяни "прозріли": у ракеті Х-101 зʼявився новий пристрій для наведення

ВПК РФ не припиняє спроб збільшити ефективність своїх засобів нападу

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За час повномасштабної війни проти України росіяни постійно модернізують крилаті ракети Х-101 і одним з етапів цього стала система наведення. Так, замість однієї лінзи в оптичній системі прицілювання тепер три — це дозволяє ракеті краще "бачити" орієнтири на землі й точніше влучати в ціль навіть у складних умовах.

Про це пише Militarnyi. Зазначається, що росіяни постійно проводять модернізацію своїх засобів повітряного нападу.

На початку повномасштабного вторгнення базова версія Х-101 продемонструвала певну вразливість перед українською ППО. Завдяки інтеграції сучасних західних видів озброєння, рівень успішного перехоплення ракет цього типу сягнув 88%.

Розуміючи, що переважна більшість ракет збивається на маршових ділянках, російський ВПК ініціював програму безперервної глибокої модернізації. Одним з таких етапів стала модернізація системи наведення.

Базова версія ракети Х-101. Інфографіка "Телеграф"

Оптико-електронна екстремально-кореляційна система (ОЕКС) відіграє критичну роль на кінцевій ділянці польоту приблизно за 20 км до цілі. Принцип роботи ОЕКС полягає в ому, що ще до пуску в пам'ять системи закладаються "портрети" кількох опорних майданчиків місцевості на відстані 20, 15, 10, 5 км від цілі – вони привʼязані до характерних орієнтирів (мости, перехрестя доріг, залізничні розв'язки, річки). У польоті ракета на кінцевій ділянці траєкторії знімає зображення місцевості під собою і порівнює з еталонними "портретами", підготовленими за знятими з супутника знімками. Отримавши точку відносно "портрета" як орієнтира, вона коригує траєкторію для атаки цілі.

ОЕКС не наводиться на саму ціль – вона орієнтується по навколишній місцевості й уже знаючи свою швидкість і позицію, розраховує фінальний маневр. Сама система пасивна – не випромінює і тому не піддається придушенню класичними засобами РЕБ.

Модернізована оптико-електронна екстремально-кореляційна система ракети Х-101. Фото Міноборони

Попри заявлене росіянами кругове імовірне відхилення у 6–10 метрів від цілі, практичне застосування в Україні виявило суттєві вразливості системи ОЕКС. Головним недоліком стала її залежність від умов освітленості: у нічний час, за умов туману або щільної хмарності алгоритми кореляції різко втрачають ефективність.

Крім того, система деградує під час польоту над щільною міською забудовою. Динамічні зміни ландшафту, нові руйнування від попередніх ударів, зміна тіней будівель та геометрична подібність житлових кварталів створюють хаос для алгоритмів розпізнавання.

Для покращення характеристик наведення на ціль, росіяни зосередились на модернізації блоку ОЕКС із заміною однолінзового об’єктива на багатолінзовий з трьома лінзами та мініатюризації системи зв'язку "Комета". Це розширило кут огляду оптики ракети для кращого захоплення орієнтирів і покращило стійкість до завад супутникового сигналу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російську ракету "Циркон", яка долітає до Києва за лічені хвилини.