Укр

В Буковеле слышали мощный взрыв: что известно

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Буковель Новость обновлена 30 июля 2026, 18:05
Буковель. Фото dorogovkaz.com

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В четверг, 30 июля, на популярных курортах в Карпатах (Ивано-Франковская область) слышали мощный взрыв. Речь идет о Буковеле, Яремче, Ворохте и Яблунице.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Причина взрыва пока не известна.

Как только в Буковеле раздался мощный взрыв — ударная волна была настолько сильной, что на автомобилях вокруг сработали сигнализации. Причина взрыва пока неизвестна.

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