В Буковеле слышали мощный взрыв: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В четверг, 30 июля, на популярных курортах в Карпатах (Ивано-Франковская область) слышали мощный взрыв. Речь идет о Буковеле, Яремче, Ворохте и Яблунице.
Об этом сообщают местные telegram-каналы. Причина взрыва пока не известна.
Как только в Буковеле раздался мощный взрыв — ударная волна была настолько сильной, что на автомобилях вокруг сработали сигнализации. Причина взрыва пока неизвестна.
Новость дополняется…