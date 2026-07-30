Прощавай гіпсокартон: який матеріал протримається на стінах 30 років після ремонту

Нові матеріали мають свої переваги та недоліки

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У будівництві гіпсокартон став стандартом завдяки своїй легкості, універсальності та доступності. Однак бувають випадки, коли цей матеріал не підходить, і тоді альтернативою йому можуть стати скломагнієві листи (СМЛ).

"Телеграф" розповість про цей будматеріал. Варто зауважити, що використання СМЛ дозволяє значно ефективніше вирішувати завдання, пов’язанні з внутрішнім та зовнішнім оздобленням будівель, а також з монтажем стін та міжкімнатних перегородок.

Що відомо про скломагнієві листи (СМЛ)

Скломагнієві листи – це сучасний матеріал, який має низку переваг перед гіпсокартоном. Цей матеріал має купу синонімів – "магнезіт", "магнеліт", "скломагнезітна плита" та навіть "доломіто-волокнистий лист". Він складається з оксиду магнію, перліту, скловолокна та деревної стружки, що надає листам високу міцність та гнучкість. СМЛ чудово підходить для вологих приміщень, таких як ванні кімнати та кухні, оскільки стійкий до впливу води.

Переваги СМЛ:

невисока вартість матеріалу;

можливість монтажу своїми руками, без залучення фахівців і використання спеціального обладнання;

стійкий до впливу вологи і перепадів температур (може бути використаний в суворих кліматичних умовах);

стійкий до механічних впливів;

має малу вагу;

негорючий, витримує температуру в 1000 градусів Цельсія;

стійкий до біологічного і хімічного впливу, появи грибка і цвілі;

екологічно безпечний (підходить для використання в дитячих кімнатах і лікарнях);

гнучкий, еластичний матеріал;

термін служби (залежить від правильності монтажу, вибору класу СМЛ і середовища використання) – 30-50 років;

має низьку теплопровідність і хороші показники шумоізоляції.

Недоліки СМЛ:

Висока вартість в порівнянні з тим же гіпсокартоном;

спосіб обробки СМЛ трохи важче через високу щільність, тому необхідно запастися великою кількістю знімних ножівок для лобзика;

в процесі виробництва СМЛ обробляють соляним розчином. При пошкодженні цілісності низькоякісного листа ці солі виділяються з нього і корозують кріплення і несучі металоконструкції.

СМЛ можна використовувати як всередині, так і ззовні будівель

Де застосовуються СМЛ

Скломагнієві листи використовуються для влаштування внутрішніх перегородок, обшивки, звукоізоляції, вирівнювання стін, укосів, в якості незнімної опалубки, для монтажу підвісної стелі, для конструкцій зовнішнього фасаду, а також декорування складних радіусних елементів, таких як арки, колони тощо.

СМЛ є універсальним матеріалом

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