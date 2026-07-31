Самая возрастная роженица Украины могла родить двоих детей: громкие детали в "Расследовании с Данилевичем" на SWEET.TV

После родов история приобрела драматическое продолжение

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На SWEET.TV вышел новый выпуск проекта "Расследование с Андреем Данилевичем", посвященный истории Валентины Подвербной — женщины, родившей дочь в 65 лет. Впервые большое интервью дала Анна-Мария Подвербная, а врач Ирина Костюк после 15 лет молчания рассказала подробности подготовки к беременности, родам и первым месяцам жизни ребенка, о которых раньше не говорила публично.

По словам акушерки-гинекологии Ирины Костюк, во время первой встречи Валентина не сразу назвала свой настоящий возраст, а затем настаивала на полной конфиденциальности беременности. Врач утверждает, что почти до седьмого месяца беременность, по требованию пациентки, скрывали. В ходе одного из УЗИ оказалось, 65-летняя женщина может стать матерью двойни!

"Она появилась, когда мне звонят с УЗИ. Люди были в шоке, говорят: "Ира, это твоя пациентка? Подвербная Валентина Григорьевна". Я говорю: "Да, моя. А что произошло?" — "У нее два эмбриона", — вспоминает врач.

Один из эмбрионов оказался нежизнеспособным, но другой развивался удачно. Валентина родила дочь Анну-Марию, однако после родов история приобрела драматическое продолжение. Ирине Костюк позвонили по телефону правоохранители после сообщений соседей: ребенок несколько дней плакал, а мать никого не пускала в квартиру. Когда врач приехала, она увидела ребенка в состоянии, которое, по ее словам, требовало срочной медицинской помощи.

"Когда я зашла — я была в шоке. Вонь. Младенец не плакал, он стонал и лежал на кухонном столе. Была видна голова и раздут живот. Она уже не шевелилась", — рассказывает Ирина Костюк.

Врач забрала девочку и доставила ее в больницу. После лечения ребенок вернулся домой и больше не попадался на глаза службы по делам детей. Пока сама не обратилась за помощью.

"Были у мамы вспышки злости. Она могла накричать на меня, обматерить. Называла меня косоглазой, но запрещала мне лечить глаза. Говорила, что меня сглазили, что это порча. А еще она очень боялась врачей. Знаете, я до сих пор, даже после ее смерти, не могу понять ее. Ее логику. Она, наверное, боялась за меня очень сильно. И потому не позволяла ничего, даже общаться с другими детьми или выходить куда-нибудь", — вспоминает Анна-Мария, дочь старшей роженицы.

Но настоящий масштаб проблемы стал понятен только тогда, когда в семью домой пришли представители службы по делам детей.

"Очень запущена была квартира. Мошка летала прямо в глаза мне, повсюду мусор. Ребенку спать негде было. Я посмотрела, что его кровать — это просто доски, на которых рваный матрас", — вспоминает Елена Ятченко, опекун Анны-Марии.

После общественной огласки и проверки условий проживания девушку изъяли из семьи, а затем оформили опеку. В своем первом большом интервью она рассказывает о постоянном контроле, физическом насилии, одиночестве и детстве без ощущения безопасности.

"Мне хотелось нормальной семьи. Полной, нормальной семьи", — говорит Анна-Мария.

Почему возможность родить ребенка в 65 лет не сопровождалась должной оценкой будущих условий его жизни? Кто должен был вовремя заметить опасность? И где проходит граница между достижениями репродуктивной медицины и ответственностью за судьбу ребенка? Ответы — в новом выпуске "Жизнь и рождение сенсации" проекта "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV.