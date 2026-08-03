Зі слиною, сечею і не тільки: грузини розповіли, як "тепло" зустрічали росіян

У 2008 році Росія окупувала значну частину Грузії

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Громадяни Грузії не надто доброзичливо ставляться до росіян з об'єктивних причин. Так, в одному з ресторанів Тбілісі кухар справив малу потребу в м'ясо для хінкалі і отримав від російських туристів подяку.

Про це чоловік написав в соціальній мережі Х. Водночас він отримав і схвалення і критику в коментарях.

За словами чоловіка, російські туристи зайшли в його ресторан в Тбілісі. От він і вирішив скористатись можливістю висловити свої почуття до них та їхньої країни.

"Загалом вирішив поділитися, що днями російські туристи забрели до нас у ресторан Тбілісі, щоб повечеряти. З усією "любов'ю" вирішив побешкетувати і в м'ясо для хінкал трохи попісяв. Через велику кількість бульйону, запах аміаку перебивається. Офіціант передав мені похвалу від клієнта", — написав чоловік.

Пост чоловіка

Що пишуть в коментарях?

Варто зазначити, що думки користувачів розділились. Деякі користувачі засудили такий вчинок, а дехто розповів про те, як ще грузини висловлюють свою "любов" до росіян.

"А я рік тому працювала в батумському готелі і мене просили прибратися в номері. Я спеціально білизну не міняла від минулих мешканців";

"Бруднулі";

"А я працював офіціантом у серці Батумі і бувало плював у хачапурі", — пишуть у коментарях.

Коментарі користувачів

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