Зі слиною, сечею і не тільки: грузини розповіли, як "тепло" зустрічали росіян
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У 2008 році Росія окупувала значну частину Грузії
Громадяни Грузії не надто доброзичливо ставляться до росіян з об'єктивних причин. Так, в одному з ресторанів Тбілісі кухар справив малу потребу в м'ясо для хінкалі і отримав від російських туристів подяку.
Про це чоловік написав в соціальній мережі Х. Водночас він отримав і схвалення і критику в коментарях.
За словами чоловіка, російські туристи зайшли в його ресторан в Тбілісі. От він і вирішив скористатись можливістю висловити свої почуття до них та їхньої країни.
"Загалом вирішив поділитися, що днями російські туристи забрели до нас у ресторан Тбілісі, щоб повечеряти. З усією "любов'ю" вирішив побешкетувати і в м'ясо для хінкал трохи попісяв. Через велику кількість бульйону, запах аміаку перебивається. Офіціант передав мені похвалу від клієнта", — написав чоловік.
Що пишуть в коментарях?
Варто зазначити, що думки користувачів розділились. Деякі користувачі засудили такий вчинок, а дехто розповів про те, як ще грузини висловлюють свою "любов" до росіян.
"А я рік тому працювала в батумському готелі і мене просили прибратися в номері. Я спеціально білизну не міняла від минулих мешканців";
"Бруднулі";
"А я працював офіціантом у серці Батумі і бувало плював у хачапурі", — пишуть у коментарях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українка показала відпочинок на курорті, який постійно атакує Росія.