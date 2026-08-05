Навіть не повноцінна станція: що відомо про платформу "Квітневу", де Росія вбила 8 людей

Минулої ночі росіяни ракетами вбили 17 цивільних людей, понад 40 людей постраждали

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Залізнична станція "Квітнева" (офіційна назва зупинний пункт Квітневий) в Броварському районі Київської області постраждала в ході удару Росії по логістичній інфраструктурі. Там загинули восьмеро людей, тіла яких виявили на території залізничної платформи.

Залізнична платформа розташована на залізничній лінії Ніжин — Київ (Ніжинський напрямок) між станцією Бровари та зупинним пунктом Парникова. Через неї курсують та роблять там зупинки приміські поїзди (електрички) між Києвом та Ніжином. Між з.п Квітневий та найближчою точкою Києва близько 6 кілометрів, до Броварів — близько 4.

Зупинний пункт обслуговує рух приміських дизелів та електропоїздів за такими ключовими транзитними маршрутами:

Київ — Ніжин (та зворотно)

Київ — Конотоп

Київ — Конотоп — Ворожба

Неданчичі / Чернігів — Ніжин — Київ — Фастів

Неплюєве — Конотоп — Ніжин — Київ — Фастів

Які поїзди зупиняються на з.п. Квітневий

Які поїзди далекого прямування слідують через станцію Квітнева

Поїзди далекого прямування та експреси на станції Квітнева зупинок не роблять. Однак транзитом через неї проходять усі поїзди Ніжинського напрямку Південно-Західної залізниці.

Зупинний пункт Квітневий. Фото: Google Maps

Платформа Квітневий. Фото: Google Maps

Зокрема через цю ділянку слідують поїзди "Укрзалізниці" з Києва у напрямку Чернігова, Конотопа, Шостки, Сум та зворотно. Також через неї проходять швидкісні поїзди "Інтерсіті+" — денні експреси.

Затримка поїздів 5 серпня

Зокрема поїзд Київ-Суми затримується на понад 7 годин через вплив бойових дій. Також з цієї ж причини затримується поїзд Харків-Чернівці (понад 4 години), Харків-Рахів (понад 4 години) Дніпро-Мукачево (понад 2 години), Дніпро-Трускавець тощо.

Росія вбила людей на залізничній станції Квітнева — що відомо

За даними УЗ, під час атаки поїзди не рухались, а робота станцій зупинялась. Пасажирів та персонал евакуювали. Як поінформував голова Броварської РДА Віталій Бігун, люди, які загинули на станції Квітнева, чекали свого поїзда, який трохи затримався.

В районі постраждали логістичні компанії на п'яти локаціях. Також пошкоджено житлові будинки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через удари Росії 5 квітня у Києві стався витік аміаку. Що відомо про наслідки балістичної атаки.