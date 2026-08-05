Неочікувані труднощі з картою лояльності "АТБ": покупці скаржаться на проблему на касах

Дехто вже навіть знайшов спосіб обійти збій, але він допомагає не всім

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Покупці мережі супермаркетів "АТБ" почали активно обговорювати труднощі зі скануванням картки лояльності на касах. У соцмережі Threads користувачі скаржаться, що QR-код часто не зчитується з першої спроби, через що доводиться чекати та повторно показувати код.

Один із таких дописів набрав десятки реакцій. Його автор жартома назвав сканування картки лояльності в "АТБ" "ще тим квестом", натякаючи на те, що проста, здавалося б, процедура нерідко затягується.

Касири в курсі проблеми

У коментарях чимало покупців підтвердили, що також стикалися з такою проблемою. За словами однієї користувачки, їй допоміг несподіваний спосіб, який підказала касирка. Втім, автор обговорення зазначив, що причина не лише у завантаженні самого QR-коду.

Інші користувачі також поділилися власним досвідом. Один із них написав, що навіть зробив скриншот картки, однак йому це не допомогло. Втім, дехто в коментарях відзначив, що саме скриншот QR-коду часто працює краще, ніж відкриття картки в застосунку.

Лайфхаки під'їхали

Ще одна покупчиня звернула увагу на іншу особливість роботи системи. За її словами, якщо відкрити QR-код занадто рано, до моменту сканування він може стати недійсним.

Поки що "АТБ" офіційно не коментував такі скарги. Водночас обговорення свідчить, що проблема знайома багатьом покупцям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи зобов’язаний "АТБ" обміняти порвану банкноту, яку видали рештою на касі.