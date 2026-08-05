Даже не полноценная станция: что известно о платформе "Квітнева", где Россия убила 8 человек

Минувшей ночью россияне ракетами убили 17 гражданских людей, более 40 человек пострадали

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Железнодорожная станция "Квітнева" (официальное название остановочный пункт Квітневий) в Броварском районе Киевской области пострадала в ходе удара России по логистической инфраструктуре. Там погибли восемь человек, тела которых обнаружили на территории железнодорожной платформы.

Железнодорожная платформа находится на железнодорожной линии Нежин — Киев (Нежинское направление) между станцией Бровары и остановочным пунктом Парникова. Через нее курсируют и делают остановки пригородные поезда (электрички) между Киевом и Нежином. Между о.п. Квітневий и ближайшей точкой Киева около 6 километров, до Броваров — около 4 километров.

Остановочный пункт обслуживает движение пригородных дизелей и электропоездов по следующим ключевым транзитным маршрутам:

Киев — Нежин (и обратно)

Киев — Конотоп

Киев – Конотоп – Ворожба

Неданчичи/Чернигов — Нежин — Киев — Фастов

Неплюево — Конотоп — Нежин — Киев — Фастов

Какие поезда останавливаются на о.п. Квітневий

Какие поезда дальнего следования следуют через станцию Квітнева

Поезда дальнего следования и экспрессы на станции Квітнева остановок не делают. Однако транзитом через нее проходят все поезда Нежинского направления Юго-Западной железной дороги.

Остановочный пункт Квітневий. Фото: Google Maps

Платформа Квітневий. Фото: Google Maps

В частности, через этот участок следуют поезда "Укрзализныци" из Киева в направлении Чернигова, Конотопа, Шостки, Сум и обратно. Также через него проходят скоростные поезда "Интерсити+" — дневные экспрессы.

Задержка поездов 5 августа

В частности, поезд Киев-Сумы задерживается более чем на 7 часов из-за влияния боевых действий. Также по этой же причине задерживается поезд Харьков-Черновцы (более 4 часов), Харьков-Рахов (более 4 часов) Днепр-Мукачево (более 2 часов), Днепр-Трускавец и т.д.

Россия убила людей на железнодорожной станции Квітнева — что известно

По данным УЗ, во время атаки поезда не двигались, а работа станций останавливалась. Пассажиров и персонал эвакуировали. Как проинформировал председатель Броварской РГА Виталий Бигун, люди, погибшие на станции Квітнева, ждали своего поезда, который немного задержался.

В районе пострадали логистические компании на пяти локациях. Также повреждены жилые дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за ударов России 5 апреля в Киеве произошла утечка аммиака. Что известно о последствиях баллистической атаки.