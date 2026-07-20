На честь героя улюбленого фільму? Українці почали називати синів незвичним ім’ям

Колись воно було популярним в дуже вузьому колі

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Серед незвичних імен, якими українці називали своїх синів у першому півріччі цього року — Ітан. Воно опинилося на шостій позиції з десяти.

Це чоловіче ім'я єврейського походження (איתן Eytan), що означає "твердий, витривалий, сильний і довговічний". Воно зустрічається в Біблії: найвідоміший з персонажів з цим ім'ям — Ітан Езрахіт (Етан Езрахітянин), який славився своєю мудрістю і вважається одним з авторів Псалмів.

Які імена українці обирають для своїх дітей зараз. Інфографіка: Мін'юст

Ітан — одне з тих стародавніх релігійних імен, які пройшли крізь епохи, покоління та культури. Хоча до кінця XX століття його обирали переважно в єврейських громадах або серед пуритан в Англії та США, на межі 2000-х років воно стало дуже популярним.

Зараз ім'я Ітан стабільно входить у топи найпопулярніших чоловічих імен у США, Канаді, Великій Британії та Австралії. В Україні воно вживається рідко, але його все частіше обирають батьки, які хочуть дати синові міжнародне ім'я.

В українській заведено використовувати скорочений або пестливий варіанти імені. Ітанів, особливо у дитячому віці, також називають Іт, Ітанік, Ітанчик.

Варто зазначити, що один з найвідоміших Ітанів з голлівудських фільмів є Ітан Гант (Ethan Hunt) — головний герой серії бойовиків "Місія нездійсненна", якого зіграв Том Круз. Цей персонаж додав імені іміджу безстрашного супершпигуна та супергероя.

Також це ім'я носять:

Ітан Гоук (Ethan Hawke) — відомий американський актор, режисер та письменник

Ітан Коен (Ethan Coen) — культовий американський кінорежисер та сценарист (один із легендарних братів Коенів, творців фільмів "Старим тут не місце" та "Фарґо")

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає ім'я Кіліан. Воно теж набирає популярності в Україні.