Росія згортає випуск "Кинджалів" і Х-32: чому це погана новина для України

Ворог нарощує виробництво ракет та безпілотників

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росіяни з квітня 2026 року припинили випуск ракет "Кинджал" та Х-32, що дало змогу наростити виробництво балістичних ракет і спрямувати для них більше ракетного палива. Вони інвестують у виробництво тих ракет, які мають вищу точність влучання.

Чому Росіяни призупинили виробництво деяких видів ракет

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, Росія призупинила й випуск та застосування ракети Х-32 (модернізація Х-22), кошти і комплектуючі, які йшли на них, перерозподілили для інших типів ракет, які вважаються більш ефективними.

"Вони працювали над тим, щоби збільшити точність Х-32. Однак результати кількох бойових випробувань показували, що це їм не вдається, і росіяни знову повернули їх на доопрацювання, а план з серійного виробництва призупинили. Такі ж у них нюанси і з "Кинжалами". Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 метрів, а в них – 30 метрів і більше", — пояснив Скібіцький.

Він додав, що станом на початок серпня Росія вже виконала річний план з виробництва ракет "Циркон" та "Онікс" з державного оборонного замовленні. За 7 місяців в РФ виготовили 33 "Циркони" та 60 "Оніксів."

Ракета "Онікс". Фото: Вікіпедія

"Загалом за основними типами ракетного озброєння у них зараз виконання плану на місяць – на рівні 110-120%. Згідно з даними ГУР МО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, "Калібрів" – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%", — розповів заступник начальника ГУР.

За його словами, Москва вивчає ефективність застосування ракет та спрямовує кошти на ті, які краще справляються зі своїм завданням. Якщо певні типи ракет доходять до цілей – вони збільшують їх виробництво.

"Однак при цьому авіаційний компонент ударів вони наразі залучають менше. У росіян є технічні проблеми з крилатими ракетами та з самими літаками – не всі ракети сходять у момент пуску. Для страхування вони залучають резервну авіацію", — зазначив Скібіцький.

Нові розробки Росії

Цього року у РФ з'явилися баражуючі боєприпаси "Бандероль" та "Дань-Т", які запускаються з вертольотів. Зараз ворог працює над можливістю запускати їх з літаків. Також з'явився "Циркон" та модернізований "Онікс", який раніше міг бити лише по морських цілях.

Лише у серпні РФ планує виробити 11 тисяч ударних безпілотників

Йдеться про "Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпія", "Гербера", "Гербера-камікадзе", "Гербера сікер". Росіяни переналаштовують виробництво з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5". В одній з нещодавніх атак 50% вже складали саме турбореактивні безпілотники. Для них Україні потрібні інші перехоплювачі або мале ППО.

Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Які запаси та обсяги виробництва балістичних ракет для "Іскандер-М" в Росії

За даними розвідки, станом на 5 серпня – близько 130 ракет 9М723. Плановий місячний показник виробництва – 60 одиниць.

Чи робить РФ резерв для терору України з настанням холодів

На думку ГУР, Росія робитиме такий запас. За словами Скібіцького, це можна буде відстежити при калькуляції: скільки вони запланували виробити, скільки виготовили і скільки запустили.

Росія не робитиме пауз в атаках

"Вони зможуть зменшити кількість ракет, яка летить по одній цілі, але паузу вони навряд чи будуть робити. Адже зараз у них у пріоритеті ураження одних цілей, а потім вони будуть переключатись на інші", — прогнозує генерал-майор.

За його словами, інтенсивність обстрілів залежатиме від обсягів виробництва в РФ. Тому головне завдання України — діяти на випередження та наносити якомога більші втрати агресору.

Як писав "Телеграф", Скібіцький також пояснив, чому Росія тероризує саме Київ та склади. Ворог має кілька цілей.