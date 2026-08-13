Названо старі будинки, які найдовше тримають тепло взимку: краще них тільки новобудови

Стіни завтовшки до метра повільно віддають накопичене тепло

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Зима обіцяє бути непростою — в разі відключення опалення будинки промерзають за кілька днів. Серед старого житлового фонду найстійкішими виявились "сталінки".

Як розповів експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко у коментарі "Телеграфу", довше зберігати тепло, порівняно із іншими будинками, "сталінкам" допомагають товсті стіни.

"Сталінки" дуже теплі. Ці будинки фасадні, вони мають товстелезні стіни, височенні стелі — 3,5-4 метри Олег Попенко, експерт з ЖКГ

Високі стелі в цьому випадку мінус, адже це додатковий об'єм для нагріву, проте це коменсується масивністю стін. Їхня товщина сягає 60-100 см. Кладка робилась із цегли і розразована була не на десятиліття проживання. Масив стіни повільно нагрівається, але й повільно віддає тепло.

Завдяки цьому "сталінки" можуть протриматися при незначних морозах ( до -10) градусів 5-7 днів без опалення. Вищі показники еенргефективності мають тільки сучасні новобудови.

Час промерзання різних типів будинків/ Інфографіка "Телеграф"

Довідково: "сталінки" — це будинки, які будували з кінця 1930-х до середини 1950-х років. Їх зводили переважно у великих адміністративних, промислових та обласних центрах України.

Будинок середини минулого століття - "сталінка"

В деяких містах заходу України є схожий тип будинків, які при цьому більш давні, ніж зведені в середині століття "сталінки". Це австрійські будинки (австрійський люкс) — вони теж мають товсті цегляні стіни, які працюють як тепловий акумулятор. Проте очікувати тепла у всіх таких понад сторічних будинках не варто — через вік та зношеність багато щілин, протягів, а старі величезні вікна та подекуди збережене пічне опалення не дає стабільного тепла без попереднього ремонту будівлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці вже готуються до можливих відключень електроенергії та опалення. Серед предметів першої необхідності називають електропростирадла та зарядні станції.