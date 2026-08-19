Скандал навколо "Моршинської": експерт звернув увагу на суттєві суперечності в заявах АРМА

Конкурс щодо управителя IDS Ukraine супроводжується дивними заявами

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У заяві АРМА про кібератаку напередодні завершення конкурсу з відбору управителя корпоративними правами IDS Ukraine є суттєві логічні суперечності, а пов’язування можливого зламу з боротьбою за активи виробника "Моршинської" виглядає штучним.

Про це політолог та журналіст Володимир Сонюк написав у Facebook.

"Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) 18 серпня заявило про несанкціоноване втручання в роботу своїх серверів напередодні завершення прийому заявок з відбору управителя корпоративними правами IDS Ukraine. Цікаво, що повідомлення про злам систем відомство супроводило непрямими закидами на адресу "Моршинської" та натяками на спробу зірвати конкурс. Втім, зіставляння цієї позиції з реальним алгоритмом проведення торгів вказує на суттєві логічні розбіжності", – йдеться у публікації.

Експерт зазначив, що офіційний відбір управителів арештованого майна відбувається на електронному майданчику Prozorro.Продажі. За його словами, саме там акумулюються заявки, зберігається тендерна документація та реєструються учасники.

Водночас внутрішні сервери АРМА не мають процесуального зв'язку з порталом. Якщо припустити, що відбулася саме спланована атака з метою блокування торгів, потенційною ціллю мав би стати саме незалежна аукціонна платформа. З огляду на це, прив'язку кібератаки до конкурсу щодо виробника мінеральних вод Сонюк вважає штучною.

Володимир Сонюк. Фото: Відкриті джерела

"При цьому помічена проблема у роботі Реєстру арештованого майна, але чомусь про неї АРМА не повідомляє і не зазначає причин, за яких даний реєстр перестав працювати та коли відновить свою роботу", – зауважив він.

Публічні заяви про злами та анонси нових перевірок фінансового стану "Моршинської" привертають увагу до іншої системної проблеми. Адже Агентство концентрується на інформаційних приводах, ігноруючи базові юридичні колізії, які виключають нормальне керування арештованим майном.

"Йдеться про процесуальні прогалини в судових рішеннях. Як зазначає адвокат Іван Городиський, за оновленим законодавством передача бізнесу в управління АРМА можлива лише за наявності в рішенні суду чіткої заборони одночасно розпоряджатися та користуватися майном. Але у багатьох судових ухвалах такі формулювання відсутні", – пише експерт.

Він наголошує, що попри те, що ця формальність робить будь-які результати відбору юридично вразливими і створює підстави для їхнього скасування в судах, Агентство більше ніж рік не вживає заходів для внесення правок до ухвал чи врегулювання норми на законодавчому рівні.

"Замість усунення правових ризиків, які блокують прихід реального бізнесу, державна структура продовжує оголошувати повторні конкурси та генерувати інформаційні заяви. Тим часом арештоване майно загальною вартістю понад 4 млрд доларів, яке передано в АРМА і могло б приносити користь державі, залишається у замороженому стані", – резюмує Сонюк.