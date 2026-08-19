Скандал вокруг "Моршинской": эксперт обратил внимание на существенные противоречия в заявлениях АРМА

Конкурс по управителю IDS Ukraine сопровождается странными заявлениями

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В заявлении АРМА о кибератаке накануне завершения конкурса по отбору управляющего корпоративными правами IDS Ukraine существуют существенные логические противоречия, а увязывание возможного взлома с борьбой за активы производителя "Моршинской" выглядит искусственным.

Об этом политолог и журналист Владимир Сонюк написал в Facebook.

"Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) 18 августа заявило о несанкционированном вмешательстве в работу своих серверов накануне завершения приема заявок по отбору управляющего корпоративными правами IDS Ukraine. Интересно, что сообщение о взломе систем ведомство сопровождало косвенными упреками в адрес "Моршинской" и намеками на попытку сорвать конкурс. Впрочем, сопоставление этой позиции с реальным алгоритмом проведения торгов указывает на существенные логические разногласия", – говорится в публикации.

Эксперт отметил, что официальный отбор управляющих арестованного имущества происходит на электронной площадке Prozorro. По его словам, именно там аккумулируются заявки, хранится тендерная документация и регистрируются участники.

В то же время, внутренние серверы АРМА не имеют процессуальной связи с порталом. Если предположить, что произошла именно спланированная атака с целью блокирования торгов, потенциальной целью должна была стать именно независимая аукционная платформа. Учитывая это, привязку кибератаки к конкурсу по производителю минеральных вод Сонюк считает искусственной.

Владимир Сонюк. Фото: Открытые источники

"При этом замечена проблема в работе Реестра арестованного имущества, но почему-то о ней АРМА не сообщает и не указывает на причины, по которым данный реестр перестал работать и когда возобновит свою работу", — отметил он.

Публичные заявления о взломах и анонсы новых проверок финансового состояния "Моршинской" привлекают внимание к другой системной проблеме. Ведь Агентство концентрируется на информационных поводах, игнорируя базовые юридические коллизии, исключающие нормальное управление арестованным имуществом.

"Речь идет о процессуальных пробелах в судебных решениях. Как отмечает адвокат Иван Городиский, по обновленному законодательству передача бизнеса в управление АРМА возможна только при наличии в решении суда четкого запрета одновременно распоряжаться и пользоваться имуществом. Но во многих судебных постановлениях такие формулировки отсутствуют", — пишет эксперт.

Он отмечает, что, несмотря на то, что эта формальность делает какие-либо результаты отбора юридически уязвимыми и создает основания для их отмены в судах, Агентство более года не принимает меры для внесения правок в постановления или урегулирования нормы на законодательном уровне.

"Вместо устранения правовых рисков, блокирующих приход реального бизнеса, государственная структура продолжает объявлять повторные конкурсы и генерировать информационные заявления. Тем временем арестованное имущество общей стоимостью свыше 4 млрд долларов, которое передано в АРМА и могло бы приносить пользу государству, остается в замороженном состоянии", — резюмирует Сонюк.