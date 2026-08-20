Не 220: скільки вольт має бути в розетці і в якому місті найгірша напруга

Прифронтові міста найбільше страждають від наслідків російських ударів

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У побутовій електромережі України стандартна напруга для однофазної мережі становить 230 вольт. Однак через постійні удари РФ по енергетичних об’єктах інфраструктури в деяких регіонах країни цей параметр відходить від норми.

Наприклад, мешканці Запоріжжя масово скаржаться на завищену напругу в мережі, через що у будинках відмовляються працювати деякі побутові прилади. Про це повідомляє zabor.

Причини стрибків напруги у Запоріжжі

Електроенергія надходить до споживачів із мереж оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі та пошкодження обладнання "Укренерго" напруга, що входить до регіону, періодично перевищує нормативи.

Мережі "Запоріжжяобленерго" технічно не можуть знизити цей рівень до належного згідно із законом діапазону 207–253 В, оскільки самі щодня зазнають атак та пошкоджень.

Додатковою причиною перебоїв та стрибків у різних районах міста стало пошкодження високовольтного кабелю, прокладеного через Дніпро.

Проблеми з підвищеною напругою фіксують у районах Піски, Космос та Соцмістечко.

У "Запоріжжяобленерго" запевняють, що ведуть системну заміну пошкодженого обстрілами обладнання і постійно контактують з "Укренерго" з приводу якості напруги, що надходить до регіону. Проте в обленерго не можуть розв'язати цю проблему, доки її не буде вирішено на рівні магістральних мереж.

Запоріжжя знаходиться недалеко від фронту/Фото: deepstatemap

Нормальна напруга в електромережах України/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Україні офіційно почав діяти євростандарт напруги в електромережах: для однофазних мереж цей показник тепер становить 230 В (замість звичних 220 В) із допустимим відхиленням ±10%, а для трифазних – 400 В (замість 380 В). Зміни закріплені нормами ДСТУ EN 50160 та спрямовані на інтеграцію української енергосистеми з європейською.