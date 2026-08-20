Не 220: скільки вольт має бути в розетці і в якому місті найгірша напруга
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Прифронтові міста найбільше страждають від наслідків російських ударів
У побутовій електромережі України стандартна напруга для однофазної мережі становить 230 вольт. Однак через постійні удари РФ по енергетичних об’єктах інфраструктури в деяких регіонах країни цей параметр відходить від норми.
Наприклад, мешканці Запоріжжя масово скаржаться на завищену напругу в мережі, через що у будинках відмовляються працювати деякі побутові прилади. Про це повідомляє zabor.
Причини стрибків напруги у Запоріжжі
- Електроенергія надходить до споживачів із мереж оператора системи передачі НЕК "Укренерго".
- Через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі та пошкодження обладнання "Укренерго" напруга, що входить до регіону, періодично перевищує нормативи.
- Мережі "Запоріжжяобленерго" технічно не можуть знизити цей рівень до належного згідно із законом діапазону 207–253 В, оскільки самі щодня зазнають атак та пошкоджень.
- Додатковою причиною перебоїв та стрибків у різних районах міста стало пошкодження високовольтного кабелю, прокладеного через Дніпро.
Проблеми з підвищеною напругою фіксують у районах Піски, Космос та Соцмістечко.
У "Запоріжжяобленерго" запевняють, що ведуть системну заміну пошкодженого обстрілами обладнання і постійно контактують з "Укренерго" з приводу якості напруги, що надходить до регіону. Проте в обленерго не можуть розв'язати цю проблему, доки її не буде вирішено на рівні магістральних мереж.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Україні офіційно почав діяти євростандарт напруги в електромережах: для однофазних мереж цей показник тепер становить 230 В (замість звичних 220 В) із допустимим відхиленням ±10%, а для трифазних – 400 В (замість 380 В). Зміни закріплені нормами ДСТУ EN 50160 та спрямовані на інтеграцію української енергосистеми з європейською.