Не 220: сколько вольт должно быть в розетке и в каком городе напряжение хуже всего

Прифронтовые города больше всего страдают от последствий российских ударов

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В бытовой электросети Украины стандартное напряжение для однофазной сети составляет 230 вольт. Однако из-за постоянных ударов РФ по энергетических объектах инфраструктуры в некоторых регионах страны этот параметр отходит от нормы.

К примеру, жители Запорожья массово жалуются на завышенное напряжение в сети, из-за чего в домах отказываются работать некоторые бытовые приборы. Об этом сообщает zabor.

Причины скачков напряжения в Запорожье

Электроэнергия поступает к потребителям из сетей оператора системы передачи НЭК "Укренерго".

Из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре и повреждения оборудования "Укрэнерго" входящее в регион напряжение периодически превышает нормативы.

Сети "Запоріжжяобленерго" технически не могут снизить этот уровень до положенного по закону диапазона 207–253 В, так как сами ежедневно подвергаются атакам и повреждениям.

Дополнительной причиной перебоев и скачков в разных районах города стало повреждение высоковольтного кабеля, проложенного через Днепр.

Проблемы с повышенным напряжениям фиксируют в районах Пески, Космос и Соцгород.

В "Запоріжжяобленерго" заверяют, что ведут системную замену поврежденного обстрелами оборудования и постоянно контактируют с "Укренерго" по поводу качества поступающего в регион напряжения. Однако в обленерго не могут решить данную проблему, пока она не будет решена на уровне магистральных сетей.

Запорожье находится недалеко от фронта/Фото: deepstatemap

Нормальное напряжение в электросетях Украины/Инфографика ИИ

Напомним, с 1 июля 2025 года в Украине официально начал действовать евростандарт напряжения в электросетях: для однофазных сетей этот показатель теперь составляет 230 В (вместо привычных 220 В) с допустимым отклонением ±10%, а для трехфазных — 400 В (вместо 380 В). Изменения закреплены нормами ДСТУ EN 50160 и направлены на интеграцию украинской энергосистемы с европейской.