Більше не 220: в Україні новий стандарт напруги — що це означає для вашої техніки та гаманця

Чи варто хвилюватися за техніку і що потрібно знати

З 1 липня Україна офіційно змінила стандарт напруги з 220 на 230 вольтів. Це означає, що ми тепер користуємося тими ж нормами, що й решта Європи.

Для звичайних людей мало що зміниться – вся сучасна техніка спокійно працює з новою напругою. Але про деякі нюанси все ж потрібно знати. "Телеграф" розповість, що саме змінилося, навіщо це зробили і на що звернути увагу.

Насправді українські електромережі вже давно працювали з напругою близько 230 вольтів. Тепер цю ситуацію просто узаконили на папері. За новими правилами напруга може коливатися від 207 до 253 вольт – це нормально і не зашкодить техніці.

Чи зламається домашня техніка

Хороша новина – змінювати нічого не потрібно. Вся сучасна техніка розрахована на напругу від 220 до 240 вольтів, а то й більше. Холодильник, телевізор, пральна машина, мікрохвильовка – все це спокійно працюватиме як раніше.

Сучасна побутова техніка розрахована на напругу від 220 до 240 вольтів

Подивіться на зарядку від телефона чи ноутбука. Там написано щось на кшталт "100-240V". Це означає, що прилад витримає і 230 вольтів, і навіть більше. Більшість техніки, яку продають в Україні, і так зроблена за європейськими стандартами.

Що робити з дуже старою технікою

Єдина категорія, яка може мати проблеми – це дуже стара техніка. Йдеться про прилади ще радянських часів, які робили строго під 220 вольтів. Старий холодильник "Дніпро" чи телевізор "Електрон" можуть не витримати підвищеної напруги (якщо такі ще у когось затрималися).

Телевізор "Електрон"

Якщо у вас є така техніка, просто стежте за нею перші тижні. Якщо прилад почне сильно нагріватися або дивно працювати – краще відключити і купити стабілізатор напруги.

Також перевірте налаштування реле напруги, якщо воно у вас є. Тепер його потрібно налаштувати на новий діапазон – від 207 до 253 вольт. Інакше воно буде постійно вимикати електрику без потреби.

Головне, що потрібно запам'ятати

Найважливіше – стабільність напруги, а не її точний рівень. Якщо напруга стрибає від 180 до 250 вольтів, це набагато гірше, ніж стабільні 230. Саме від стрибків псується техніка, а не від того, що замість 220 стало 230.

Україна перейшла на новий стандарт напруги

Підсумок простий: більшості українців нічого робити не потрібно. Вся сучасна техніка працюватиме як раніше. Тільки власникам дуже старих приладів варто бути обережними та при потребі купити стабілізатор.

Чи зміняться рахунки за світло

Тарифи на електроенергію залишаються без змін. Оплата йде за спожиті кіловат-години, а не за напругу в розетці. Українці як і раніше платитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину до кінця жовтня 2025 року.

Навіть якщо напруга підвищилася, це не означає, що ви споживатимете більше електроенергії. Холодильник чи телевізор працюватимуть так само, як раніше, тільки може трохи ефективніше.

Навіщо потрібна була зміна

Україна вже понад три роки працює разом з європейською енергосистемою. Але у нас були свої стандарти, а в Європі – свої. Тепер ми остаточно перейшли на європейські правила.

У 2022 році відбулася екстрена синхронізація України з енергосистемою Європи

У всіх країнах ЄС напруга в розетках – 230 вольтів. Це зручно для виробників техніки і для нас самих. Не потрібно робити окремі прилади "для України" – все працює за єдиними стандартами. Плюс це допомагає нашій енергосистемі краще працювати з європейською.

Як це робили в Європі

В європейських країнах напруга 230 вольтів діє вже десятиліття. Німеччина, Польща, Франція – усі давно працюють за цими стандартами. Це зручно: один стандарт для всіх, техніка універсальна, менше плутанини.

Раніше в різних країнах були різні стандарти – десь 220, десь 240 вольтів. Потім вирішили зробити єдиний – 230. Коли Україна в 2022 році приєдналася до європейської енергосистеми, логічно було перейти і на їхні стандарти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як і чому постачальники електроенергії накручують ціни для державного сектору. У судах розглядаються тисячі справ про переплату державними установами за електроенергію на користь приватних постачальників. Ми розповідали, у чому причина такої ситуації.