Дешевше, ніж пакет: українці у захваті від нової тари в "АТБ"

Це — зручна та корисна у господарстві річ

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В "АТБ" з'явилася зручна заміна пакетам — пластикові ящики для фруктів та овочів. Ця тара дуже зручна та доступна.

Про це розповів один з користувачів соцмережі Threads. Під його дописом багато коментарів, українці схвалюють, що замість пакета в "АТБ" тепер доступні ящики, куди можна складати покупки.

Автор публікації показав чек, в якому вказано ціну ящика — всього 5 гривень. Він також опублікував фото своїх покупок, складених у цю тару.

Ящик коштує всього 5 гривень. Фото: threads.com/@aslan_jan2

В них зручно складати покупки. Фото: threads.com/@aslan_jan2

Особливо це зручно для тих, хто приїхав до супермаркету на автомобілі. Ящики з покупками зручно розміщати у багажнику.

Ящик чималенький, та виглядає доволі якісним. Його можна буде використовувати в господарстві — на балконі, чи в гаражі.

Українці у коментарях дуже схвально відреагували на таку заміну пакетам. Багато хто спеціально купує подібні ящики для зберігання овочів та фруктів, а також інших речей. І коштують, вони, зазвичай, значно дорожче.

Чоловік вказав, що бачив нововведення у чотирьох "АТБ" у Вінниці. Жителі інших міст висловили сподівання, що це "покращення" прийде й до них.

Варто зазначити, що ящик коштує дешевше, ніж пакет. За великий пакет (45×65 см) в "АТБ" доводиться платити понад 8 гривень. Навіть менший коштує 7,20 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, на чому насправді економить "АТБ", щоб тримати низькі ціни.